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الطقس: أجواء حارة الى شديدة الحرارة

الثلاثاء 15 يوليو 2025 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة الى شديدة الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً الى شديد الحرارة و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وغدالا الأربعاء، يكون الجو شديد الحرارة وجافا حيث يطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6  درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والخميس: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4  درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين: من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً. وأهابت بالمواطنين اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.

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