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"الخارجية": غياب إجراءات دولية رادعة يشجع المستعمرين على الاستمرار في جرائمهم

الإثنين 14 يوليو 2025 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": غياب إجراءات دولية رادعة يشجع المستعمرين على الاستمرار في جرائمهم



رام الله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اقدام مستعمرين على تخريب آبار مياه عين سامية شمال شرق رام الله وتحطيم بوابات محطات المياه.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، الاعتداء على الآبار جريمة مكتملة الأركان تندرج في إطار التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستعمرين وهجماتهم المتكررة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما حدث أيضاً في عدوانهم على برية كيسان في بيت لحم وضد المواطنين ومنازلهم في منطقة شلال العوجا.

وأكدت أن غياب إجراءات دولية رادعة وضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية يشجع تلك الميليشيات ومن يقف خلفها من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتعميق استباحتهم للضفة المحتلة، ويدفعهم لتجاوز جميع الخطوط الحمراء، بما يؤدي إلى تهديد مباشر لساحة الصراع برمتها.

وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والدول كافة بتحمل مسؤولياتهم في حماية شعبنا من بطش الاحتلال ومستوطنيه والانحياز للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية فيما يخص الحالة في فلسطين المحتلة.

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