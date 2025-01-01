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بلاتر يفتح النار على "السعودية"

الإثنين 14 يوليو 2025 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلاتر يفتح النار على "السعودية"



وكالات/سما/

شن سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم هجوما لاذعا على "النفوذ المتزايد للسعودية" في عالم كرة القدم، منتقدا في الوقت ذاته بطولة كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة.


وفي مقابلة مع قناة NTV الألمانية، قال بلاتر (89 عاما): "لقد خسرنا كرة القدم لصالح السعودية. نحن من منحناهم اللعبة، وهم استغلوها، ومن المفاجئ أنه لا توجد أي معارضة داخل الفيفا".

يأتي تصريح بلاتر في ظل التوسع السعودي السريع في الكرة العالمية، لا سيما بعد حصولها رسميا على تنظيم كأس العالم 2034 بملف ترشح منفرد، إلى جانب استثمارات ضخمة شملت: امتلاك صندوق الاستثمارات العامة السعودي لأندية كبرى محليا مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وحيازة 85% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إضافة لصفقة حقوق البث بقيمة مليار دولار مع منصة DAZN، والتي ترتبط بالصندوق السعودي.

وظهور علامات تجارية سعودية كبرى مثل أرامكو، Visit Saudi، والخطوط السعودية في بطولات عالمية.

ولم يقتصر هجوم بلاتر على السعودية، بل وجه انتقادات حادة أيضا إلى نظام كأس العالم للأندية الجديد، الذي أقيم لأول مرة بصيغته الموسعة في الولايات المتحدة، واختتم بتتويج تشيلسي على حساب باريس سان جيرمان.

وقال بلاتر: "البطولة أصبحت مزدحمة بالمباريات، واللاعبون يتعرضون لضغط بدني ونفسي كبير دون فترات راحة كافية".

كما أعرب عن قلقه من الظروف المناخية القاسية التي صاحبت البطولة، واصفا إياها بأنها "تمثل خطرا صحيا حقيقيا على اللاعبين والمشجعين".

وختم بلاتر حديثه بتوجيه انتقادات غير مباشرة للرئيس الحالي للفيفا، جياني إنفانتينو، مشيرا إلى أن العمل داخل المنظمة بات يتم "بطريقة إلكترونية باردة".

وأضاف: "كل شيء أصبح رقميا، لا أحد يعترض، حتى لو تأخرت 6 ساعات عن مؤتمر، فذلك لا يعد مشكلة".

وجاءت تعليقاته في سياق تأخر مؤتمر فيفا في باراغواي في مايو الماضي بسبب تأخر إنفانتينو، الذي فضل مرافقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في زيارة إلى السعودية وقطر، وهو ما أدى لتحويل الاجتماع إلى جلسة افتراضية.

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