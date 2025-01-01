د.أبو صفية يفقد 40 كيلوغراما ويُحتجز تحت الأرض دون علاج

القدس المحتلة/سما/

كشفت المحامية غيد غانم قاسم، عقب زيارتها الأخيرة للأسير د. حسام أبو صفية، عن تدهور خطير في حالته الصحية وظروف اعتقاله القاسية داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت قاسم أن أبو صفية فقد ما يقارب 40 كيلوغرامًا من وزنه، حيث كان يزن 100 كيلوغرام، بينما لا يتجاوز وزنه حاليًا 60 كيلوغرامًا.

وأضافت أن الأسير تعرض للضرب الشديد لمدة نصف ساعة متواصلة، استهدف فيها القفص الصدري والوجه والرأس والرقبة، ما فاقم حالته الصحية، في ظل رفض سلطات الاحتلال تقديم العلاج أو عرضه على طبيب مختص.

وأكدت المحامية أن أبو صفية يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، وسط إهمال طبي متعمد. كما أشارت إلى أنه ما يزال يرتدي ملابس شتوية رغم حرارة الطقس وسوء ظروف الاحتجاز، والتي تشمل التعذيب، والتجويع، والعزل الانفرادي.

ويقبع د. أبو صفية في زنزانة تحت الأرض، محرومًا من ضوء الشمس، ما يزيد من تدهور وضعه الجسدي والنفسي.