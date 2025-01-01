خلال لقاء بلير..الرئيس عباس: حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي

عمان / وكالات /

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم الأحد، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية، توني بلير، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان.

خلال اللقاء، بحث الجانبان آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والتطورات السياسية والإنسانية الجارية.

أكد عباس على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق.

رؤية عباس لمستقبل غزة: انسحاب إسرائيلي كامل وتسليم حماس للسلاح

شدد الرئيس عباس على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل. وأشار الرئيس إلى أن "حركة حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي"، وأن على الحركة تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

كما أكد عباس ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، ورفض الضم، ووقف الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وشدد على أهمية إطلاق عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وذلك عبر عقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك.

في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة العمل والتنسيق وعقد اللقاءات بين الأطراف المعنية بهدف وقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة.