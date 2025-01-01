نتنياهو يتوقع استقالة بن غفير من الحكومة في حال إبرام اتفاق حول غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتوقع استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من الحكومة "في حال إبرام اتفاق حول غزة والأسرى لدى حماس".



ويسعى نتنياهو، وفقا لتقارير نشرت أمس السبت إلى "تجنب الصعوبات الجديدة والمتكررة في ائتلافه الحاكم، ويعقد اجتماعات مختلفة لتبديد التهديدات الصادرة عن حلفائه المتطرفين بشأن وقف إطلاق النار في غزة ومفاوضات صفقة الأسرى، وعن شركائه الحريديم بشأن تشريع التجنيد الإجباري للأرثوذكس المتشددين".

وأفادت إذاعة "كان" العامة أمس السبت أن رئيس الوزراء يتوقع من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سحب حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" من الحكومة مجددا في حال توقيع اتفاق آخر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى مع "حماس".

ويعارض بن غفير بشدة توقيع إسرائيل على أي اتفاق مع "حماس" لاستعادة الأسرى المتبقين وإنهاء القتال في غزة، ولو مؤقتا، بعد أكثر من 640 يوما من الحرب.

في وقت سابق من هذا الشهر، قيل إنه حاول إقناع حليفه اليميني المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتشكيل كتلة موحدة داخل الحكومة ضد أي اتفاق من هذا القبيل، وفق ما أورت الصحيفة العبرية.

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين هددا بإسقاط الحكومة إذا وافقت إسرائيل على أي اتفاق من شأنه أن يبقي "حماس في السلطة بغزة، "وقالا إنهما أحبطا صفقات أخرى كانت ستبرم".

وانسحب بن غفير من الحكومة مرة واحدة بالفعل، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في يناير من هذا العام. وعاد الحزب إلى الائتلاف عندما استؤنف القتال بعد حوالي شهرين.

ولكن الآن، ومع المفاوضات المحمومة الجارية في الدوحة للتوصل إلى هدنة لمدة 60 يوما، أفادت قناة "كان" مساء السبت أن نتنياهو يتوقع منه الاستقالة مرة أخرى، ويسعى لضمان ألا يهدد ذلك استقرار حكومته الائتلافية.

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ولتحقيق هذه الغاية، أفادت كل من "كان" والقناة "12" مساء السبت أن رئيس الوزراء استدعى بن غفير وسموتريتش للقاء به، على الأرجح في محاولة لإقناع الأول بالبقاء في الحكومة، ولثني الأخير عن اتباع نهجه إذا استقال.

ويشغل حزبا "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير و"الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش معا 13 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا، حيث يحظى الائتلاف الحاكم بأغلبية 67 مقعدا.

وفي حال استقالة أعضاء "عوتسما يهوديت" سيحتفظ نتنياهو بأغلبية ضئيلة، ولكن إذا وافقت الصهيونية الدينية على ذلك، فسيضطر إلى محاولة إدارة البلاد بحكومة أقلية.

وتأتي تقارير جهود نتنياهو للحفاظ على حلفائه من اليمين المتطرف في صفه، وسط تقارير تفيد بأن المفاوضات المكثفة في الدوحة بشأن هدنة مدتها 60 يوما وعودة رهائن إلى إسرائيل 10 أحياء و18 قتيلا "على وشك الانهيار".

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذا يعود إلى مطالب إسرائيلية تتعلق بإعادة انتشار قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وانسحابها خلال وقف إطلاق النار.