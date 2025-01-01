خبير عسكري يحلل سبب عقد "المفاوضات السورية الإسرائيلية في أذربيجان"

عمان/سما/

قال الخبير العسكري الأردني نضال أبو زيد، إن للمفاوضات السورية الإسرائيلية التي تعقد في أذربيجان دلالات مكانية وزمانية مهمة، موضحا أن "اختيار أذربيجان يعكس خارطة تحالفات إقليمية".



وأوضح أن "لأذربيجان علاقة جيدة مع تركيا وسيئة مع إيران، في حين أن تركيا تربطها علاقة جيدة مع الحكومة السورية الجديدة، وعليه فإن تركيا استغلت هذه المعادلة للدفع باتجاه عقد المفاوضات في باكو، في ظل العداء القائم بين دمشق وطهران".



وأضاف أبوزيد، أن "من حيث الدلالات الزمانية، فإن الجانب السوري يسعى لتأطير الحالة السياسية داخليا والحفاظ على تماسك الدولة، خاصة في ظل محاولات إسرائيلية لاستغلال الورقة الطائفية والإثنية داخل سوريا".

وأشار إلى أن "الرئيس أحمد الشرع لا يريد أن تتطور هذه الورقة لصالح إسرائيل، لذلك، وبضغط تركي، ذهب إلى طاولة المفاوضات، حتى وإن كانت بشكل غير مباشر، لا سيما مع استمرار التوغل الإسرائيلي في جنوب غرب سوريا، وتحديدا في منطقة حوض اليرموك الغنية بالموارد المائية".

وعما "إذا كان الرئيس أحمد الشرع قد أرغم على الذهاب لهذه المفاوضات"، أوضح أن "الشرع لا يملك القوة الكافية لرفضها، نظرا لضعف سوريا عسكريا بعد إعادة إنتاج نفسها عقب خمسة عقود من حكم النظام السابق، كما أن تدخلات إسرائيلية عديدة استهدفت السويداء ومناطق العلويين، وهو ما يعزز فرضية الإكراه السياسي والعسكري".

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، نضال أبو زيد، أن "الشرع تصرف بواقعية سياسية، مهادنا الولايات المتحدة وإسرائيل، لكونه في موقع ضعيف اقتصاديا وعسكريا، لكنه ليس في موقع ضعيف سياسيا، نظرا للدعم العربي والتركي الذي يحظى به، والدعم الإقليمي الظاهر في القمم العربية".

ووصل الشرع يوم السبت إلى باكو، في زيارة هي الأولى له إلى أذربيجان، والتقى الرئيس السوري والوفد المرافق له نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في قصر زوغولبا بالعاصمة باكو.

وجاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد سقوط النظام السابق، وتركزت على التعاون الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، خاصة في مجالات الطاقة، الصناعة، الصحة، والتعليم.

وذكر مصدر سوري مقرب من الرئيس أحمد الشرع في تصريح لقناة "i24 NEWS" العبرية، أن الشرع حضر اجتماعا واحدا على الأقل مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان يوم السبت.