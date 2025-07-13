  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سفينة جديدة محملة بالمساعدات الإنسانية تبحر من إيطاليا إلى غزة (صور)

الأحد 13 يوليو 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفينة جديدة محملة بالمساعدات الإنسانية تبحر من إيطاليا إلى غزة (صور)



سرقوسة/سما/

 أبحرت سفينة جديدة من “أسطول الحرية” تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين وتحمل مساعدات إنسانية من ميناء سيراكيوز في صقلية متوجهة إلى غزة الأحد، بعد أكثر من شهر من اعتراض إسرائيل سفينة سابقة.

أبحرت السفينة “حنظلة” التابعة لهذه الحركة اللاعنفية الدولية الداعمة للفلسطينيين من ميناء سيراكيوز بعيد الساعة 12,00 (10,00 بتوقيت غرينتش) وعلى متنها نحو 15 ناشطا. وستحاول الوصول إلى قطاع غزة المحاصر الذي يواجه وضعا إنسانيا كارثيا بعد حرب لأكثر من عشرين شهرا.

وتجمع عشرات الأشخاص حمل بعضهم العلم الفلسطيني أو كوفية، في الميناء دعما لرحلة السفينة وهم يهتفون “فلسطين حرة” بحسب وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن تبحر السفينة النروجية السابقة المحملة بالإمدادات الطبية والأغذية ولوازم الأطفال والأدوية لأسبوع في المتوسط لعبور مسافة 1800 كيلومتر إلى سواحل غزة.

وتهدف الرحلة الممولة من حملات تبرع إلى “التضامن انسانيا ودوليا مع الشعب الفلسطيني في غزة” بحسب ما صرحت كلود ليوستيك منسقة “أسطول الحرية” في فرنسا لفرانس برس السبت.

ستتوقف السفينة في غاليبولي جنوب شرق إيطاليا حيث ستنضم نائبتان من حزب “فرنسا الأبية” (LFI) هما غابرييل كاتالا وإيما فورو إلى الناشطين في 18 تموز/ يوليو.

وصرحت غابرييل كاتالا “أنها مهمة لأطفال غزة لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية ولكسر الصمت في موسم الصيف حول الإبادة الجماعية”.

وأضافت “آمل أن نصل إلى غزة وإن لم نصل فسيكون ذلك انتهاكا جديدا للقانون الدولي” يضاف إلى سجل إسرائيل.

وتأتي هذه المبادرة بعد ستة أسابيع من إبحار السفينة مادلين من إيطاليا في الأول من حزيران/ يونيو “لكسر الحصار الإسرائيلي” المفروض على غزة.

وكان على متن السفينة الشراعية 12 ناشطا بينهم الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ والنائبة الأوروبية عن حزب فرنسا الأبية ريما حسن التي اعتقلت بعد ثلاثة أيام من اعتراض السفينة على بعد حوالي 185 كيلومترا غرب سواحل غزة.

وفرضت إسرائيل التي بدأت عملياتها العسكرية الانتقامية في أعقاب هجوم حركة “حماس” في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، حصارا إنسانيا على غزة مطلع آذار/ مارس، أدى إلى نقص حاد في الأغذية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، ولم يُخفف إلا جزئيا.

(أ ف ب)

 

 

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف" تزعم: "سلاح يوم القيامة" الإسرائيلي يرعب حماس في غزة ويحقق إنجازات جديدة

ستكلف 10-15 مليار شيكل ..مدينة الخيام برفح: مخطط إسرائيلي يفجر خلافات داخلية وتل ابيب تامل بدفع الخليج ثمن إنشائها..

نتنياهو في مواجهة بن غفير وسموتريتش: يرفضان صفقة غزة واستعدادات للتوجه لانتخابات عامة قريباً..

خامنئي يوجه رسالة تهديد للأمريكيين

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن تبقى غزة مُدمرة لعقود قادمة ولا تعتزم المساعدة في إعادة بناء القطاع

أكثر من 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

وزير الخارجية الإسرائيلي: اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

الأخبار الرئيسية

687294e8423604707615d0db

نبي الغضب الإسرائيلي يحذر من تمسك نتنياهو بمحور "موراغ" ويكشف سبب عدم إمكانية هزيمة حماس

20250713072925reup-2025-07-13t072734z_1333968930_rc2hlfa71ash_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

جنرال إسرائيلي بارز: حان وقت اتخاذ قرار والعمل الدبلوماسي بدلًا من الغرق في وحل غزة

1-87-730x438

76 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على غزة

20250710175202reup-2025-07-10t175010z_82327107_rc2sjfa41ms1_rtrmadp_3_britain-france.h-730x438

“الرئيس الفرنسي يقاتل وحيدًا”.. لوموند: الاعتراف بدولة فلسطين.. الوعد المعلّق لماكرون

ستكلف 10-15 مليار شيكل ..مدينة الخيام برفح: مخطط إسرائيلي يفجر خلافات داخلية وتل ابيب تامل بدفع الخليج ثمن إنشائها..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية