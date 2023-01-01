وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن تبقى غزة مُدمرة لعقود قادمة ولا تعتزم المساعدة في إعادة بناء القطاع

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إن غزة “يجب أن تبقى مدمرة لعقود قادمة” وإن تل أبيب لا تعتزم المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في القطاع، عقب انتهاء حرب الإبادة الجارية.

وأجرت القناة 14 العبرية، السبت، مقابلة مع كوهين، أوضح خلالها أن إسرائيل لا تعتزم المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في غزة، و”يجب أن تبقى مدمرة لعقود قادمة”.

وأشار إلى وجود “هدفين للجيش الإسرائيلي في غزة، الأول يتمثل في إعادة المحتجزين والأسرى من حماس في القطاع، والثاني يقضي بإخضاع الحركة الفلسطينية (حماس)”.

ولفتت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن تصريحات كوهين، جاءت تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، ولقائه بالرئيس دونالد ترامب، والذي وصفته القناة بـ”التاريخي”.

يذكر أن نتنياهو عاد، الجمعة، إلى تل أبيب قادما من الولايات المتحدة، بعد زيارة رسمية استمرت 5 أيام، هي الثالثة خلال ستة أشهر، التقى خلالها ترامب في البيت الأبيض مرتين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأمريكيين.

وكان من المتوقع أن يعلن خلال الزيارة عن وقف إطلاق نار في غزة، وتوقيع إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع دول عربية وإسلامية، وهو ما لم يحصل.

يأتي ذلك بينما تشهد العاصمة القطرية الدوحة، حاليا، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.