  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: إيران تحت السيطرة والردع وهدفي الان تدمير حماس والتطبيع مع العرب

الأحد 13 يوليو 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إيران تحت السيطرة والردع وهدفي الان تدمير حماس والتطبيع مع العرب



القدس المحتلة/سما/

اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، ان اسرائيل تبقي إيران تحت الرقابة والسيطرة، من خلال مواصلة الردع ضد برنامج طهران النووي، كما اكد ان هدفه تدمير حركة حماس في غزة والتطبيع مع الدول العربية.

وقال نتنياهو في مقابلة أوردتها قناة "فوكس نيوز"، إن "إسرائيل قتلت علماء نوويين إيرانيين سابقًا، لكن ليس كالعلماء الكبار الذين قتلناهم في الحرب الأخيرة".

وتابع: "حققنا نصرًا عظيمًا على إيران، وهذا يمكن أن ينتج نموًا رائعًا"، موضحا أن "الحرس الثوري سارع إلى تسليح اليورانيوم المخصب بعد سقوط حزب الله وانهيار المحور". 

وأضاف: "لقد رأينا ذلك، قلنا خلال عام سيمتلكون قنبلة نووية وسيستخدمونها وعلى عكس القوى النووية الأخرى سيستخدمونها بالفعل وسيبيدوننا".

وبشأن حرب غزة، أكد نتنياهو أن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يدوم 60 يومًا.

وقال: "عملت مع الرئيس دونالد خلال زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة على اتفاق في غزة"، معربًا عن أمله أن "يتم التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأضاف: "أننا في النهاية سنحقق جميع أهدافنا في غزة بما فيها تدمير حماس، وأن إسرائيل تعمل بالتعاون مع ترامب، على التطبيع مع دول عربية".

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : ضغوط على حماس لمنع انهيار مفاوضات غزة

في ظل انهيار محادثات الدوحة..نتنياهو يعقد غدا مشاورات حول صفقة تبادل الأسرى

"معاريف" تزعم: "سلاح يوم القيامة" الإسرائيلي يرعب حماس في غزة ويحقق إنجازات جديدة

المبعوث الاميركي توم براك: نعيد تدوير مستقبل المنطقة وسهلنا محادثات خلف الكواليس بين لبنان وإسرائيل

خامنئي يوجه رسالة تهديد للأمريكيين

أكثر من 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

مصادر عبرية : إصابة جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع كتائب القسام في غزة

الأخبار الرئيسية

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن تبقى غزة مُدمرة لعقود قادمة ولا تعتزم المساعدة في إعادة بناء القطاع

نتنياهو في مواجهة بن غفير وسموتريتش: يرفضان صفقة غزة واستعدادات للتوجه لانتخابات عامة قريباً..

عشرات الشهداء والجرحى وعملية واسعة للاحتلال ببيت حانون للمرة الرابعة…

تفاصيل جديدة عن هجوم إسرائيلي استهدف اغتيال الرئيس الإيراني

687252b14c59b756570825f4

"كتائب القسام" و"سرايا القدس": استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية