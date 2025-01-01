عشرات الشهداء والجرحى وعملية واسعة للاحتلال ببيت حانون للمرة الرابعة…

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١١٨ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١٢٠ شهيدا منذ فجر السبت في مختلف مناطق القطاع.

وشن جيش الاحتلال ٣٥ غارة جوية على بلدة بيت حانون معلنا البدء بحصارها للمرة الرابعة للقضاء على كتيبة بيت حانون.

ويقدر جيش الاحتلال وجود ما بين ٦٠ إلى ٨٠ مقاوما نفذوا سلسلة هجمات دامية على جيش الاحتلال.

غزة والشمال

وارتقى شهيدان الزوج وزوجته وإصابة طفلة من عائلة البنا باستهداف مدفعي لعدة منازل بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

واستشهدت طفلة وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الداية محيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة بمدينة غزة.

واستشهد خمسة مواطنين ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط شارع حميد بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

وارتقى مساء السبت ١١ شهيدًا معظمهم من الأطفال وعشرات الجرحى؛ جراء غارتين لطيران الاحتلال على مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

ومن بين الشهداء الأشقاء الثلاثة : لانا ، الين وآسر محمد زيدان

كما ارتكب جيش الاحتلال مجزرة في جباليا النزلة شمال قطاع غزة عرف منهم

يوسف رباح سعدالله وزوجته عناية محمد صالح سعد الله "ابو وردة"، جهاد يوسف سعد الله وزوجته فلسطين سعد الله "ابو وردة"، علاء يوسف سعد الله ، عبير يوسف سعد الله واولادها يوسف ، عمر ، الهام وجهاد سائد ابو وردة

دنيا يوسف سعد الله وزوجها محمد جمال نصر واولادهم…

ادهم ، حنين ، ميرا محمد جمال نصر.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٣٤ شهيد وصلوا مجمع الشفاء الطبي خلال ٢٤ ساعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع

وارتقى عشرة شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة العربيد بمنطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع

جنوب القطاع

وارتقى ٥٥ شهيد وأكثر من ٢٠٠ مصاب خلال سلسلة من الاستهدافات جنوب القطاع بينهم ٢٧ شهيدا من منتظري المساعدات وغارات متفرقة على خان يونس إضافة إلى انتشال شهداء .

وفجر اليوم ارتقى ثلاثة شهداء القصف الإسرائيلي الأخير على خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم:إسلام سمير سلامة ، موسى صبحى القدرة وشهيد مجهول الهوية.

كما ارتقى شهيدان في قصف منزل لعائلة الجردلي بجوار مستشفى الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في محيط حي الكتيبة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٥٩ شهيد منهم تسعة انتشال ، و ٢٠٨ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٧٨٨٢ شهيد و ١٣٨٠٩٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٧٣١١ شهيد ٢٦٠٥٤ اصابة).

واستشهد ١٧ مواطنا و ٥٣ اصابة من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٨٠٥ شهيد و ٥٢٥٢ اصابة.