أكثر من 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

استشهد أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال ونساء وأصيب عشرات آخرون، منذ فجر السبت، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع للشهر الـ22.

وقد أعلنت صحة غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس الماضي إلى 7 آلاف و311 قتيلا و26 ألفا و54 مصابا.

وأن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات منذ 27 مايو وصلت إلى 805 شهيدا و5 آلاف و252 مصابا.

وأن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى “57 ألفا و882 شهيدا و138 ألفا و95 مصابا”.

وحسب المصادر، شملت استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع منذ فجر السبت، خياما لنازحين، ومنازل لمواطنين، وتجمعات لمدنيين.

شمال القطاع

وفي أحدث الغارت استشهد 15 مواطنا؛ جراء تدمير طيران الاحتلال منزلين بمحيط "مسجد النعمان" في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

كما استشهد 7 مواطنين بقصف الاحتلال تجمعًا للمواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

و استشهد 4 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية مبنى يؤوي نازحين قرب الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.

كما استشهدت 4 فلسطينيات، بينهن طفلة، وأصيب 10 آخرون، جراء استهداف إسرائيلي منزلا لعائلة الصفدي في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة المعلمين. كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الرمال بالمدينة ذاتها.

وسط القطاع

وفي وسط القطاع، استشهد 7 فلسطينيين في غارتين شنهما طيران إسرائيلي على مدينة دير البلح، (لم تحدد موقعهما)، بينما استشهدت سيدتان إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة شرقي المدينة.

وفي محيط مستشفى “شهداء الأقصى” بدير البلح، استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي خيمة تؤوي نازحين.

وفي مخيم النصيرات، استشهدت طفلة وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الحساينة.

جنوب القطاع

وفي جنوب القطاع، استشهد 11 فلسطينيا بينهم سيدة وأطفال، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية خياما تؤوي نازحين قرب المستشفى الكويتي في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.

كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدفهما بمنطقة الشيخ ناصر شرقي خان يونس.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.