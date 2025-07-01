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الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة نحو 250 هدفا في غزة - سما الإخبارية

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الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة نحو 250 هدفا في غزة

السبت 12 يوليو 2025 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة نحو 250 هدفا في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت نحو 250 هدفا في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم السبت: "تواصل قوات جيش الدفاع العمل من خلال خمس فرق مناورة ضد المنظمات الإرهابية في مختلف مناطق قطاع غزة".

وأضاف بيان الجيش "تواصل قوات فرقة (98) العمل في منطقتي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة، وقد كشفت ودمرت عبوات ناسفة ومرابض استطلاع تابعة لحماس والجهاد الإسلامي والتي استخدمت لنصب كمائن ضد قواتنا، كما قامت بالقضاء على عشرات المخربين الذين كانوا ينشطون في المنطقة".

وأشار إلى أن قوات فرقة (162) نفذت خلال الساعات الماضية "هجمات ضد بنى تحتية إرهابية وتمكنت من تصفية مخربين، في منطقة بيت حانون قامت القوات بالقضاء على عدد كبير من المخربين، وتدمير بنى تحتية إرهابية، وسائل قتالية، وفتحات أنفاق تحت أرضية".

وذكر بيان الجيش أنه "خلال الساعات الماضية هاجمت طائرات سلاح الجو حوالي 250 هدفا إرهابيا في قطاع غزة، من بين الأهداف التي تم استهدافها بدعم من القوات البرية: مخربين، مبان مفخخة، مخازن أسلحة، مرابض إطلاق صواريخ مضادة للدروع، مواقع قنص، أنفاق قتالية، وبنى تحتية إرهابية إضافية".

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