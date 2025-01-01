  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كارلسون لا يستبعد احتمال عمل إبستين مع الموساد وممارسة الابتزاز لصالح إسرائيل

السبت 12 يوليو 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
كارلسون لا يستبعد احتمال عمل إبستين مع الموساد وممارسة الابتزاز لصالح إسرائيل



واشنطن/سما/

أعرب الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عن اعتقاده بأن سلطات بلاده لا تريد الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن قضية رجل الأعمال جيفري إبستين، وبدلا من ذلك "تكمم  أفواه" الراغبين بمعرفتها.


وقال كارلسون في كلمته خلال مؤتمر لمنظمة Turning Point USA في فلوريدا: "أكثر ما كنت أكرهه [في الإدارة السابقة]، هو عدم رغبتها التامة في الإجابة على أي أسئلة حول سبب قيامهم بما يفعلونه.أعتقد أن نفس الشيء يثير قلق الأمريكيين في موضوع نشر المواد حول قضية إبستين. كان الرجل منحرفا وشاذا يعتدي على الفتيات. كنا نعلم ذلك، لكن الحكومة الأمريكية التي صوتت لها رفضت أن تأخذ سؤالي على محمل الجد، وأعلنت بدلا من ذلك أنه تم إغلاق القضية، وقالت: اصمت أنت مناصر لنظرية المؤامرة. لكن هذا كثير فعلا".


ولم يستبعد كارلسون احتمال أن إبستين ربما كان يعمل لصالح إسرائيل. وشدد على أن السؤال الحقيقي الذي يجب على السلطات الأمريكية الإجابة عليه، هو باسم من وبأي أموال تمكن إبستين من ممارسة أنشطته الإجرامية.

وقال الصحفي: "أعتقد أن الإجابة على ذلك هي أن إبستين كان يعمل لصالح وكالة استخبارات، ربما ليست أمريكية. من البديهي لأي شخص أن هذا الرجل كان متورطا بشكل مباشر مع حكومة أجنبية. لكن طبعا لن يتم السماح لأحد بالقول إن المقصود هو الحكومة الإسرائيلية".

ويعتقد الصحفي، أنه ربما كان إبستين يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، و"يمارس الابتزاز نيابة عن حكومة أجنبية". ويقول: "هذا ما يعتقده الجميع في واشنطن".

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تعلن اغتيال 6 من قادة كوماندوز حماس البحري في غزة

خريطة الوفد "الإسرائيلي" بالمفاوضات تمهد للتهجير جماعي من قطاع غزة

غالانت يكشف مضمون رسالة "استثنائية" وجهها إلى خامنئي

"كتائب القسام": حظ أزولاي سيء وقريبا سيكون مصير الجندي التالي أفضل كأسير جديد لدينا

القناة 12 العبرية : ضغوط على حماس لمنع انهيار مفاوضات غزة

‏⁧الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة محددة في مدينة غزة

يساريون إسرائيليون يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في القدس ضد الحرب على غزة ومخطط “خيام رفح”

الأخبار الرئيسية

8ipj-9-730x438

أكثر من 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

687252b14c59b756570825f4

"كتائب القسام" و"سرايا القدس": استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية في غزة

68721f794c59b77c187de725

غزة: خطر المجاعة يهدد حياة مئات الآلاف والحصار يدخل يومه الـ103

687220234236043eb7071a9a

"الغارديان": 60 نائبا من حزب العمال يطالبون وزير الخارجية البريطاني بالاعتراف الفوري بفلسطين

في ظل انهيار محادثات الدوحة..نتنياهو يعقد غدا مشاورات حول صفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية