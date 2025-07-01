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الأقمار الصناعية تظهر آثار الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر (صور) - سما الإخبارية

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الأقمار الصناعية تظهر آثار الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر (صور)

السبت 12 يوليو 2025 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأقمار الصناعية تظهر آثار الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر (صور)



القدس المحتلة/سما/

أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، يوم الجمعة، أن هجوما إيرانيا على قاعدة العديد الأمريكية في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة.

 

وتظهر صور الأقمار الصناعية من شركة "بلانت لابس بي بي سي" وجود القبة المثلثية في قاعدة العديد الجوية صباح 23 يونيو، قبل ساعات من الهجوم.

ولكن الصور التي التقطت يوم 25 يونيو، وما تلاه، تظهر اختفاء القبة، فيما يمكن رؤية بعض الأضرار في مبنى قريب.

ويبدو أن بقية القاعدة لم يمسها أي ضرر على الأغلب في الصور.

وبعد ساعات من نشر وكالة "أسوشيتد برس" للتقرير، أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل بأن صاروخا باليستيا إيرانيا أصاب القبة.

ولم ترد قطر على طلبات للتعليق عن حجم الأضرار التي لحقت بالقاعدة.

وجاء الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية خارج العاصمة القطرية الدوحة يوم 23 يونيو الماضي، ردا على القصف الأمريكي لثلاثة مواقع نووية في إيران، كما أنه أعطى الجمهورية الإسلامية سبيلا لانتقام أدى سريعا إلى وقف إطلاق النار بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما وضع حدا للحرب بين إيران وإسرائيل استمرت 12 يوما.

ولكن الهجوم الإيراني لم يسبب أضرارا كبيرة، وقد يرجع ذلك إلى حقيقة أن الولايات المتحدة قامت بنقل طائراتها من القاعدة، التي تضم المقر الأمامي بالقيادة المركزية للجيش الأمريكي، قبل الهجوم.

كما أن ترامب قال إن إيران أشارت إلى متى وكيف سوف تنتقم، مما سمح للدفاع الجوي الأمريكي والقطري بالاستعداد للهجوم، الأمر الذي عرقل لفترة وجيزة الرحلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن لم يتحول الأمر إلى حرب إقليمية كان المحللون يخشون اندلاعها.

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