Warning: Creating default object from empty value in /home/samanews.ps/public_html/ar/includes/post.php on line 93
ضجة واسعة بعد نشر "الموساد" الإسرائيلي تغريدة غامضة بالفارسية.. "12.102.290.590.652"؟.. - سما الإخبارية

  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ضجة واسعة بعد نشر "الموساد" الإسرائيلي تغريدة غامضة بالفارسية.. "12.102.290.590.652"؟..

السبت 12 يوليو 2025 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضجة واسعة بعد نشر "الموساد" الإسرائيلي تغريدة غامضة بالفارسية.. "12.102.290.590.652"؟..



القدس المحتلة/سما/

أثارت تغريدة غامضة من جهاز "الموساد" الإسرائيلي على منصة "إكس" ضجة واسعة على الإنترنت مكونة من سلسلة أرقام دون تقديم أي تفسير.

 

ونشرت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية رسالة غامضة على حسابها الناطق باللغة الفارسية على منصة "إكس"، جاء فيها: "12.102.290.590.652"، مثيرة ضجة على الإنترنت، وحاول العديد من المستخدمين فهم معنى هذه الرسالة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الموساد حسابه على "إكس" بهذه الطريقة. قبل بضعة أسابيع، نشر الموساد التغريدة التالية: "كنا نتوقع هذا، ولكن ليس إلى هذا الحد! مئات من جنود وضباط الحرس الثوري، الذين سئموا من النظام، يتواصلون معنا. نعدكم بالتواصل معكم - يرجى الصبر".

وتُمثل هذه التغريدة نهج جهاز الاستخبارات الإسرائيلي باستخدام الأدوات الرقمية ليس فقط لجمع المعلومات، بل أيضا للتلاعب في معنويات الطرف الآخر.

وقاد "الموساد" بالتعاون الاستخباراتي والعملياتي والتكنولوجي مع الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية، سلسلة عمليات سرية في قلب إيران.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تعلن اغتيال 6 من قادة كوماندوز حماس البحري في غزة

خريطة الوفد "الإسرائيلي" بالمفاوضات تمهد للتهجير جماعي من قطاع غزة

القناة 12 العبرية : ضغوط على حماس لمنع انهيار مفاوضات غزة

في ظل انهيار محادثات الدوحة..نتنياهو يعقد غدا مشاورات حول صفقة تبادل الأسرى

القناة 13 العبرية : مفاوضات صفقة غزة وصلت إلى طريق مسدود

المبعوث الاميركي توم براك: نعيد تدوير مستقبل المنطقة وسهلنا محادثات خلف الكواليس بين لبنان وإسرائيل

صور أقمار اصطناعية تظهر تضرر قبة اتصالات أميركية في قاعدة العديد بقطر

الأخبار الرئيسية

8ipj-9-730x438

أكثر من 100 شهيد جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم

687252b14c59b756570825f4

"كتائب القسام" و"سرايا القدس": استهداف آليات وتجمعات عسكرية إسرائيلية في غزة

68721f794c59b77c187de725

غزة: خطر المجاعة يهدد حياة مئات الآلاف والحصار يدخل يومه الـ103

687220234236043eb7071a9a

"الغارديان": 60 نائبا من حزب العمال يطالبون وزير الخارجية البريطاني بالاعتراف الفوري بفلسطين

في ظل انهيار محادثات الدوحة..نتنياهو يعقد غدا مشاورات حول صفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية