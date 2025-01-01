ضجة واسعة بعد نشر "الموساد" الإسرائيلي تغريدة غامضة بالفارسية.. "12.102.290.590.652"؟..

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الموساد حسابه على "إكس" بهذه الطريقة. قبل بضعة أسابيع، نشر الموساد التغريدة التالية: "كنا نتوقع هذا، ولكن ليس إلى هذا الحد! مئات من جنود وضباط الحرس الثوري، الذين سئموا من النظام، يتواصلون معنا. نعدكم بالتواصل معكم - يرجى الصبر".

وتُمثل هذه التغريدة نهج جهاز الاستخبارات الإسرائيلي باستخدام الأدوات الرقمية ليس فقط لجمع المعلومات، بل أيضا للتلاعب في معنويات الطرف الآخر.

وقاد "الموساد" بالتعاون الاستخباراتي والعملياتي والتكنولوجي مع الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية، سلسلة عمليات سرية في قلب إيران.