إسرائيل تعلن اغتيال 6 من قادة كوماندوز حماس البحري في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن ، ليل الجمعة، اغتيال 6 من أبرز قادة "الكوماندوز البحري" التابع لحركة "" في قطاع غزة، في غارات نفذت خلال الفترة الأخيرة.

وذكر المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أن الاستهدافات تمت خلال عمليات مشتركة نفذتها قوات سلاح البحرية، وهيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن العام () وقيادة المنطقة الجنوبية.



وقال أفيخاي أدرعي، في بيان: "روج الذين تم القضاء عليهم خلال حرب (السيوف الحديدية) لتنفيذ عمليات عبر المجال البحري ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الأمن. ولعب عدد من هؤلاء دورًا في التخطيط لمجزرة الـ 7 من أكتوبر الدموية".

وأضاف أدرعي: "ضمن جهود القتال يعمل جيش الدفاع ضد القوة البحرية لحماس، وعلى تحييد العديد من الأهداف، منها القطع البحرية، ومخازن أسلحة، وغيرها من الوسائل القتالية".

ونشر متحدث الجيش عبر حسابه في منصة "إكس" مقطعاً مصوراً لما يفترض أنه غارات على أهداف في غزة، إضافة إلى أسماء وصور الشخصيات المستهدفة.



وبحسب ما نشره الجيش الإسرائيلي، فإن المستهدفين هم (راتب أبوصهيبان قائد القوة البحرية في مدينة غزة، وخليفته أحمد علي، إضافة إلى رمزي صالح قائد القوة البحرية شمال قطاع غزة".

وضمت القائمة كذلك "جميل البابا قائد القوة البحرية في معسكرات الوسطى، ومحمد قشطة قائد القوة البحرية في رفح، وعمر أبوجلالة قائد القوة البحرية في خان يونس).