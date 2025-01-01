صور أقمار اصطناعية تظهر تضرر قبة اتصالات أميركية في قاعدة العديد بقطر

الدوحة / سما /

أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية وحللتها وكالة «أسوشيتد برس»، يوم الجمعة، أن هجوما إيرانيا على قاعدة العديد الأميركية في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأميركيون للاتصالات الآمنة.

وبعد ساعات من نشر تقرير الوكالة، أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شون بارنيل، بأن صاروخا باليستيا إيرانيا أصاب القبة. ولم ترد قطر على طلبات للتعليق عن حجم الأضرار التي لحقت بالقاعدة.

وجاء الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية خارج العاصمة القطرية الدوحة يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي، ردا على القصف الأميركي لثلاثة مواقع نووية في إيران، كما أنه أعطى الجمهورية الإسلامية سبيلا لانتقام أدى سريعا إلى وقف إطلاق النار، بوساطة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما وضع حدا للحرب بين إيران وإسرائيل والتي استمرت 12 يوما.

ولكن الهجوم الإيراني لم يسبب أضرارا كبيرة، وقد يرجع ذلك إلى حقيقة أن الولايات المتحدة قامت بنقل طائراتها من القاعدة، التي تضم المقر الأمامي بالقيادة المركزية للجيش الأميركي، قبل الهجوم. كما أن ترمب قال إن إيران أشارت إلى متى وكيف سوف تنتقم، ما سمح للدفاع الجوي الأميركي والقطري بالاستعداد للهجوم، الأمر الذي عرقل لفترة وجيزة الرحلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن لم يتحول الأمر إلى حرب إقليمية كان المحللون يخشون اندلاعها.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية من شركة «بلانت لابز بي بي سي» وجود القبة المثلثية في قاعدة العديد الجوية صباح 23 يونيو (حزيران)، قبل ساعات من الهجوم. ولكن الصور التي التقطت يوم 25 يونيو (حزيران) وما تلاه، تظهر اختفاء القبة، فيما يمكن رؤية بعض الأضرار في مبنى قريب. ويبدو أن بقية القاعدة لم يمسها أي ضرر على الأغلب في الصور.