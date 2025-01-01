مصدر أمني إسرائيلي: إيران تمتلك كميات من اليورانيوم المخصب لم تتأثر بالهجمات على مواقعها النووية

القدس المحتلة/سما/

نجت أجزاء من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب شبه العسكري من الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، وفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع.

وأشار المسؤول إلى أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة أصفهان، والذي كان مخزنا على أعماق كبيرة، لا يزال قابلا للاستخدام من قبل المهندسين النوويين الإيرانيين، رغم أن البرنامج النووي الإيراني تراجع عامين على الأقل نتيجة الضربات.

وأضاف أن إسرائيل تراقب ما إذا كانت إيران تحاول استعادة اليورانيوم المخصب، لكن أي محاولة ستكون صعبة للغاية.

وأكد المسؤول أن إسرائيل كانت تراقب البرنامج النووي الإيراني لسنوات، لكن طهران زادت من جهودها لتطوير سلاح نووي بعد اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في سبتمبر الماضي.

كما كشف أن إيران فكرت في نقل سلاح نووي مخصب بنسبة 90% إلى الحوثيين في اليمن لاستخدامه ضد إسرائيل.

وفي 21 يونيو الماضي، دمرت الضربات الأمريكية باستخدام قاذفات B-2 المنشآت النووية في أصفهان ونطنز وفوردو، التي كانت مخبأة تحت جبل على عمق نصف ميل. وقد سبقت هذه الضربات هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى و14 عالما نوويا على الأقل.

لكن تقديرات حجم الدمار اختلفت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين. فقد أكد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن الضربات "أبادة" المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن الأضرار الأكبر حدثت تحت الأرض. من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغزيث إن تأثير القنابل "مدفون تحت أنقاض" في إيران، وأن من يشكك في نجاح العملية يحاول تقويض الرئيس.

أما مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، فقد صرح بأن الضربات ألحقت "أضرارا بالغة" بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن العملية شملت إسقاط 14 قنبلة ثقيلة من نوع "بونكر بستر" خلال مهمة استمرت 18 ساعة.

من جهتها، قالت هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية إن موقع فوردو أصبح "غير قابل للتشغيل"، وأن الضربات أعاقت البرنامج النووي الإيراني "لعدة سنوات".

كما اتفق مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على أن إيران لم تتمكن من نقل اليورانيوم المخصب قبل الضربات، وأن أجهزة الطرد المركزي في نطنز وفوردو تعرضت لأضرار لا يمكن إصلاحها.

ووصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الأضرار بأنها "هائلة"، مؤكدا أن إيران ستواجه صعوبات كبيرة في مواصلة برنامجها النووي بنفس الوتيرة السابقة.

بدورها، أشادت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي بالعملية، قائلة إن العالم أصبح "أكثر أمانا" بفضل القيادة الحاسمة لترامب. ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية أو وكالة المخابرات المركزية على هذه التصريحات.