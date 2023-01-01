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ناشطون يحتجون في برلمان النمسا على الصمت تجاه الإبادة بغزة

الجمعة 11 يوليو 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناشطون يحتجون في برلمان النمسا على الصمت تجاه الإبادة بغزة



فيينا/سما/

احتج ناشطون مؤيدون للفلسطينيين خلال جلسة في البرلمان النمساوي، الجمعة، على الصمت تجاه الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة للشهر الـ22.

وخاطبت الناشطة اليهودية داليا ساريغ-فيلنر أعضاء البرلمان قائلة: “أنتم لا تتكلمون عن المجزرة، عن الإبادة الجماعية”.

وأضافت ساريغ-فيلنر: “تتحدثون عن حقوق الإنسان، لكنكم لا تقولون شيئا عما يحدث في غزة. إسرائيل ترتكب إبادة جماعية هناك”.

وعلَّقت على وصف وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر بـ”الصديق”، قائلة: “عار عليكم”.

وفي الوقت نفسه، هتف ناشط آخر: “فلسطين حرة”، قبل أن يخرج حراس الأمن المحتجين بالقوة من البرلمان النمساوي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(وكالات)

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