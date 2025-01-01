عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة تنفذها إسرائيل في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١١٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١٠٥ شهيدا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع.

جنوب القطاع

وواصلت قوات الاحتلال قصف الخيام والمنازل في منطقة بطن السمين على بعد مئات الأمتار من مشفى ناصر بخان يونس.

واستشهد خمسة مواطنين ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة لعائلة جاد الله في مخيم غيث في مراثي خان يونس.

ويواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في وسط المدينة وأحياءها الشرقية.

وادّت الغارات على جنوب القطاع لاستشهاد ٢٨ مواطنا خلال ال٢٤ ساعة الماضية .

غزة والشمال

وارتقى ثمانية شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حليمة السعدية في جباليا البلد شمالي قطاع غزة عُرف منهم: إياد عمران نصر أبو عمران ، خالد عمر نصر ، مروة عمران نصر ، زهرة عمر نصر ، عمر خالد عمر نصر وعدد من أطفالهم.

وارتقى شهيد ومصابون في قصف الاحتلال قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الحواجري ليلا بمخيم الشاطيء ما اسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين واصابة العشرات.

وواصل جيش الاحتلال قصف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح ما سفر عن ٢٠ شهيد خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وسط القطاع

وصباح اليوم الجمعة اصيب مواطن جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

واستشهد الصحفي أحمد أبو عيشة؛ جراء استهدافه من قبل طائرات الاحتلال المسيرة على باب منزله غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٨٢ شهيد منهم، و ٢٤٧ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٧٧٦٢ شهيد و ١٣٧٦٥٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٧٢٠٠ شهيد ٢٥٦١٥ اصابة).

واستشهد ٩ مواطنين ٧٨ من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٧٨٢ شهيد و ٥١٧٩ اصابة.