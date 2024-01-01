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الإعلام العبري ينشر تفاصيل الخريطة الجديدة التي قدمتها إسرائيل في مفاوضات الدوحة..

الخميس 10 يوليو 2025 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري ينشر تفاصيل الخريطة الجديدة التي قدمتها إسرائيل في مفاوضات الدوحة..



القدس المحتلة/سما/

قال التلفزيون الاسرائيلي ان الخلاف الرئيسي في محادثات الصفقة هو مدى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في قطاع غزة.

وفي إطار المحادثات الأخيرة، وافقت إسرائيل على الانسحاب من محور موراج، وقال مصدران مطلعان على التفاصيل إن الخريطة الجديدة التي قدمتها إسرائيل في إطار المفاوضات تضمنت الانسحاب من محور موراج الذي يقع على بعد نحو 4-5 كيلومترات من الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وفقًا للخريطة نفسها، لا تزال إسرائيل تطالب ببقاء الجيش الإسرائيلي على بُعد حوالي 2-3 كيلومترات شمال محور فيلادلفيا. وهي المنطقة التي كانت تقع فيها مدينة رفح، والتي ترغب الحكومة في إنشاء مخيم للاجئين فيها.

وتخطط الحكومة الإسرائيلية بنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في ذلك المخيم، تمهيدًا لنقلهم المحتمل لاحقًا. 

إضافةً إلى ذلك، تضيف القناة 12 الإسرائيلية، تُطالب إسرائيل بمنطقة عازلة على الحدود مع غزة، يصل عرضها في بعض المناطق إلى مئات الأمتار، ويصل في مناطق أخرى إلى كيلومترين. وصرح مصدر مُشارك في المفاوضات بأن الخريطة الحالية غير مقبولة أيضًا لدى حماس، وخاصةً فيما يتعلق بالمنطقة العازلة. 

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بشأن هذه القضية لا تزال جارية سعياً لتقريب وجهات النظر. وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح متى سيتوجه المبعوث ويتكوف إلى الدوحة للانضمام إلى المحادثات.

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