اتصالات بين مصر وقطر والأردن و5 دول عربية لاستضافة القاهرة مؤتمر إعادة الإعمار في غزة

القاهرة/سما/

أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي يوم الخميس، اتصالات هاتفية بنظرائه في قطر والأردن والبحرين والجزائر وعمان والكويت والمغرب.

وقالت الخارجية المصرية، في يبان لها، إن "عبد العاطي بحث مع نظرائه العرب الجهود المصرية القطرية الأمريكية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى".

واستعرض عبد العاطي، الترتيبات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وتناولت الاتصالات أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية الشقيقة والحرص على تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المنعطف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية. وقد ثمَّن الوزير عبد العاطي عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط التاريخية التي تجمع مصر بالدول العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمل العربي المشترك، وهو ما ينعكس في التعاون المتميز والتنسيق المستمر في مجالات التعاون الثنائي وعلى صعيد الملفات الإقليمية والدولية.

وتبادل عبد العاطي الرؤى مع نظرائه العرب حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية المشتركة مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى وحقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل. واستعرض الوزير عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.