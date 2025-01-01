  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: استمرار الأجواء الحارة في جميع المناطق

الخميس 10 يوليو 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: استمرار الأجواء الحارة في جميع المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، حاراً إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذر الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كما دعت إلى اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الدفاع المدني.

الأكثر قراءة اليوم

ما هي الرسالة التي يحملها "بحبح" من ترامب إلى حماس ؟

ما هو الخط الأحمر الإسرائيلي الذي يعطل مفاوضات التهدئة مع حماس في غزة؟..

قيادي بحماس: وافقنا على الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين

القسام: حاولنا أسر جندي لكن تم الإجهاز عليه

الهندي: ويتكوف يضلل الرأي العام ولا اختراق حقيقي في مفاوضات الدوحة..

دبلوماسيون: خلافات بين ترامب ونتنياهو حول أهدافهما النهائية في إيران وغزة

إعلامي إسرائيلي يتنبأ بسيناريو مرعب.. وخبير مصري يرد

الأخبار الرئيسية

IMG_0552

17 شهيدًا في قصف إسرائيلي لطابور استلام مساعدات غذائية بدير البلح وسط قطاع غزة

صحيفة عبرية : نتنياهو يغادر واشنطن مبكرا ولا اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار بغزة

مصدر سياسي رفيع في واشنطن : إسرائيل وحماس قد تتوصلان إلى اتفاق خلال أسبوع أو أسبوعين

"موقع عبري": إسرائيل توافق على ضخ قطر ودول أخرى الأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف إطلاق النار

ترامب: هناك احتمال أن نعلن عن اتفاق هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لوقف إطلاق النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية