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حماس: نواصل جهودنا المكثفة لإنجاح المفاوضات والتوصل لاتفاق شامل

الأربعاء 09 يوليو 2025 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نواصل جهودنا المكثفة لإنجاح المفاوضات والتوصل لاتفاق شامل



الدوحة /سما/

أكدت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، أن الحركة "تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان على الشعب الفلسطيني، ويضمن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة".

وقالت الحركة في بيان، إنها في إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية، أبدت "المرونة اللازمة"، وأعلنت موافقتها على إطلاق سراح عشرة أسرى، مشيرة إلى أن "النقاط الجوهرية لا تزال قيد التفاوض"، وفي مقدمتها تدفق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت حماس أن المفاوضات حول هذه القضايا لا تزال تواجه صعوبات بسبب ما وصفته بـ"تعنت الاحتلال"، لكنها شددت على مواصلة العمل "بجدية وبروح إيجابية" مع الوسطاء لتجاوز العقبات وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة.

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