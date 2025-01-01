الحوثيون: استهدفنا سفينة متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي وغرقت بشكل كامل

صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفا سفينة (ETERNITY C) التي كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، بزورق مسير و6 صواريخ مجنحة وباليستية، ما أدى إلى إغراقها بشكل كامل.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ، وإسنادًا لمجاهديه الأبطال، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، سفينة (ETERNITY C) التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة. وذلك بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية".

وأكد سريع أن "العملية قد أدت إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوت والصورة".

وتابع سريع: "بعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية، لإنقاذ عدد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن".

وشدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين على أن "استهداف السفينة المذكورة جاء بعد قيام الشركة التي تتبعها والسفينة نفسها باستئناف التعامل مع ميناء أم الرشراش، في انتهاك واضح لقرار حظر التعامل مع الميناء المذكور، وجاء كذلك بعد أن رفضت السفينة النداءات والتحذيرات من قبل القوات البحرية اليمنية".

وأضاف يحي سريع: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، بأن سفنها وطواقمها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة، وبغض النظر عن وجهة تلك السفن، وحرصًا منا على سلامة السفن وطواقمها، فإننا نكرر تحذيرنا للشركات والدول من مغبة التعامل مع الكيان الصهيوني، وإرسال سفنهم إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أن "هذا الموقف هدفه إجبار العدو الصهيوني ومن يقف خلفه على رفع الحصار عن إخواننا في غزة، ووقف العدوان عليهم، وإنهاء حرب الإبادة المستمرة بحقهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

وختم سريع بيانه بالقول: "مستمرون في عملياتنا العسكرية الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، ولمقاومته الأبية التي تدافع عن كل الأمة، حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير".

وكان الحوثيون قد أعلنوا في بيان صدر عنهم يوم الاثنين، استهداف سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر بزورقين مسيرين و5 صواريخ مجنحة وثلاث طائرات مسيرة، مؤكدين أن الهجوم أصاب السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخلها وتعريضها لخطر الغرق.

وأوضح الحوثيون أنهم سمحوا لطاقم السفينة بمغادرتها بأمان، وأضافوا في بيانهم" "عملية الاستهداف في البحرِ الأحمرِ، جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كلّ تلك التحذيرات".

ولاحقا أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع غرق السفينة المستهدفة "ماجيك سيز" بشكل كامل. كما نشر الإعلام الحربي التابع لـ"أنصار الله" مقطع فيديو يظهر استهداف السفينة وغرقها.