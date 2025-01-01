الصحة: 105 شهداء و530 إصابة خلال 24 ساعة في قطاع غزة

غزة /سما/

أفادت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 105 شهيدًا، إلى جانب 530 إصابة، في تصعيد دموي جديد يرفع من حجم الكارثة الإنسانية المتواصلة منذ بدء العدوان.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 57,680 شهيدًا، بينما تجاوز عدد الجرحى 137,409 إصابة، في ظل ظروف صحية ومعيشية كارثية.

كما بيّنت الوزارة أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى الآن شهدت سقوط 7,118 شهيدًا، وإصابة 25,368 مواطنًا، في واحدة من أكثر المراحل دموية في العدوان المستمر.

وفي سياق متصل، تواصل استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، حيث وثّقت الوزارة استشهاد 7 مواطنين خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإغاثية، إضافة إلى 57 إصابة جديدة. وبهذا، ترتفع حصيلة شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 773 شهيدًا وأكثر من 5,101 مصاب منذ بدء الأزمة.