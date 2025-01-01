ما هي الرسالة التي يحملها "بحبح" من ترامب إلى حماس ؟

وكالات / سما/

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده لإنهاء الحرب في غزة، وأفادت قناة سكاي نيوز أن الدكتور بشارة بحبح، المستشار الخاص للرئيس، تم إرساله إلى حماس لتسليم رسالة بشأن هذه القضية.

وبحسب الرسالة، يتعهد ترامب بوقف القتال في جميع الأحوال بانتهاء وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.

ويأتي ذلك في ظل إصرار حماس على الحصول على ضمانات أمريكية بعدم تجديد القتال.

والتقى نتنياهو والرئيس دونالد ترامب الليلة (الثلاثاء - الأربعاء) للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، في اجتماع استمر قرابة ساعة ونصف.

وفي مقطع فيديو نشره لاحقًا على الإنترنت، كتب نتنياهو أنه التقى أيضًا بنائب الرئيس فانس. وأشار إلى أن اللقاءين ركزا على جهود تحرير الرهائن، والحملة ضد إيران، وشكر ترامب على دعمه لإسرائيل.