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الجيش الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية

الأربعاء 09 يوليو 2025 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية



رام الله/سما/

شنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية.

 

واقتحمت القوات الإسرائيلية صباح الأربعاء قرية الطبقة في مدينة دورا جنوب الخليل وداهمت العديد من المنازل واعتقلت عددا من الشبان، كما اقتحمت واد البير في اذنا غرب الخليل.

 

وأفادت منظمة الهلال الأحمر بإصابة فلسطيني (45 عاما) برصاص المستوطنين في بلدة صوريف شمال الخليل، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب للمستشفى.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية برفقة آليات الهدم اقتحمت بلدة شقبا غرب مدينة رام الله لتنفيذ عمليات هدم، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم فجر اليوم الأربعاء.

 

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شيخ يدعى كساب زقوت، من منزله في الحي الشرقي بمدينة طولكرم.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس، وصادرت مركبة خلال اقتحامها بلدة عقابا في المدينة، كما اقتحمت بلدة الرام في مدينة القدس.

 

واقتحم الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من حاجز حوارة، وهدمت الجرافات الإسرائيلية تهدم منزلا في قرية روجيب جنوب شرق نابلس هذا الصباح.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء عن اعتقال 5 أشخاص في منطقة جنين مشيرا إلى أن أحدهم خطط لإنشاء "شبكة إرهابية" في المنطقة.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في إطار عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك في منطقة جنين اعتقلت قوات عسكرية في قرية اليامون مخربا كان يخطط لإنشاء شبكة إرهابية في المنطقة".

 

وأضاف: "في المقابل اعتقلت قوات أخرى في قرية بير الباشا أربعة مخربين آخرين مسلحين بست قطع أسلحة من أنواع مختلفة".

وأشار بيان المتحدث إلى أن "في الألوية الإقليمية الأخرى اعتقلت القوات مطلع الأسبوع ستة مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية".

وأمس الثلاثاء، كانت القوات الإسرائيلية، شنت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المواقع واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، في ظل استمرار سياسة هدم المنازل وتصاعد اعتداءات المستوطنين.

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