فصائل المقاومة بغزة تنتقد ناصر القدرة

غزة/سما/

أعلنت فصائل المقاومة بغزة انها تابعت ما جاء على لسان القيادي الفلسطيني ناصر القدوة وانتقاده لدور وحجم ومكانة بعض فصائل المقاومة في غزة، وفي مستقبل المشهد السياسي واليوم التالي لغزة.

واعربت الفصائل في بيان لها ادانتها المطلقة لتصريحات ناصر القدوة التي لا تمثل إلا شخصه .

وأكدت إن الدبابة التي يراهن القدوة العودة على ظهرها لقيادة اليوم التالي قد تفحمت وتحطمت في تخوم خانيونس وجباليا وبيت حانون.

واضافت:" نؤكد للقاصي والداني أن السابع من أكتوبر المجيد (طوفان الأقصى) هي أهم عملية جهادية منذ احتلال فلسطين وهي ركيزة أساسية في بداية نهاية هذا الكيان وكل ما ترتب عليها من انجازات ونتائج كفيل بإلزام المحتل لرفع يده الثقيله عن القرار الفلسطيني والرضوخ لإرادة شعبنا بحق تقرير مصيره ورسم سياسة اليوم التالي الفلسطيني".

ورأت ان أي مؤسسة فلسطينية رسمية مكونة سابقاً أو سيتم تكوينها وفي أي هيئة وشكل كانت، يجب أن يكون الكل الفلسطيني ممثلاً فيها فكل من حمل البندقية وقاوم المحتل ودافع عن أرضه ومقدساته وقدم الدماء والأشلاء من قادته ومناصريه حقَّ له أن يكون داخل المشهد السياسي الفلسطيني وفق الٱليات والبرامج المتفق عليها وطنيًا وفصائليًا، ولا يحق لأي شخص أو تنظيم أو فصيل من استثناء الآخر ومن يرى هذا في ثقافته فهو خارج هذا النسيج الوطني الفلسطيني.