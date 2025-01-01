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الاحتلال يعترف: الصواريخ الإيرانية دمّرت مصفاة “بازان” لتكرير النفط في مدينة حيفا بالكامل وأمر طوارئ لإعادة تأهيلها

الثلاثاء 08 يوليو 2025 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف: الصواريخ الإيرانية دمّرت مصفاة “بازان” لتكرير النفط في مدينة حيفا بالكامل وأمر طوارئ لإعادة تأهيلها



القدس المحتلة/سما/

أقرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر أمر طوارئ مؤقت، خطة عاجلة لإعادة تأهيل مصفاة “بازان” لتكرير النفط في خليج حيفا، بعد تعرضها لأضرار جسيمة من جرّاء هجوم صاروخي إيراني خلال عملية “الأسد الصاعد”، بحسب ما كشف موقع مجلة “إسرائيل ديفنس” العسكرية.
وتعد مصفاة حيفا، التي توفّر نحو ثلثي استهلاك الوقود في كيان الاحتلال، من المنشآت الحيوية التي تضررت بشدة، خاصة في محطة الطاقة المركزية وخطوط الأنابيب والبنى التشغيلية، ما دفع وزارة الداخلية إلى الدفع بمسودة أمر طوارئ يسمح بالترميم السريع من دون الحاجة إلى تصاريح بناء، مع فرض قيود بيئية صارمة.
وأشارت “إسرائيل ديفنس”، إلى أنّ أعمال إعادة التأهيل ستشمل معالجات بيئية شاملة لمواقع التلوث الناتجة عن الهجوم، وإعداد تقارير تضمن عدم تدهور المؤشرات البيئية، وذلك وفق ما ينص عليه قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، أكّد المتحدّث الأعلى باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، في مقابلة خاصة مع قناة الميادين، في الـ7 من تموز/يوليو الجاري، أنّ العديد من المراكز الأمنية والعسكرية والأبحاث في كيان الاحتلال “جرى تدميرها بالكامل”.

 

وأكّد العميد أنّ الكثير من خسائرهم “تخضع لحظر إعلامي كبير”، بحيث “لا نثق بما تنشره الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بشأن تلك الخسائر”.

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