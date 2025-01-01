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الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى الجمعة

الثلاثاء 08 يوليو 2025 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: استمرار الأجواء الحارة حتى الجمعة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق حتى يوم الجمعة المقبل، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بمقدار يتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية.

اليوم الثلاثاء، يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. خلال ساعات المساء والليل، يكون الجو صافياً ولطيفًا نسبيًا في معظم المناطق.

وغدا الأربعاء، لا تغيير يُذكر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة، مع استمرار الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية.

والخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية.

ويوم الجمعة يشهد موجة حر تشتد قليلاً، حيث ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا)، ومن إشعال النيران في المناطق ذات الأعشاب الجافة تجنبًا لاندلاع حرائق.

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