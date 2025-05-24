الحوثيون يعلنون غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل

صنعاء/سما/

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" الحوثية يحيى سريع اليوم الاثنين، غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل.

وكتب سريع عبر قناته على "تلغرام": "بفضل الله وقوته غرقت السفينة "ماجيك سيز" كاملةً في أعماق البحر، بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة ردا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكررة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف: "كان آخر هذه الانتهاكات دخول ثلاث سفن تابعة لها موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي رغم التحذيرات والنداءات التي وجهتها لها قواتنا البحرية".

وتابع: "لحظات الغرق موثّقة بالصوت والصورة".