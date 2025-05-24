  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون يعلنون غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل

الإثنين 07 يوليو 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل



صنعاء/سما/

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" الحوثية يحيى سريع اليوم الاثنين، غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل.

وكتب سريع عبر قناته على "تلغرام": "بفضل الله وقوته غرقت السفينة "ماجيك سيز" كاملةً في أعماق البحر، بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة ردا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكررة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف: "كان آخر هذه الانتهاكات دخول ثلاث سفن تابعة لها موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي رغم التحذيرات والنداءات التي وجهتها لها قواتنا البحرية".

وتابع: "لحظات الغرق موثّقة بالصوت والصورة".

الأكثر قراءة اليوم

تقارير إسرائيلية: ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة..

رغم مفاوضات «الهدنة» وتفاؤل ترامب ... لماذا يريد نتنياهو من الجيش خطة لاحتلال غزة؟

كاتب إسرائيليٌّ: بالجولة الثانية والتي ستبدأها تل ابيب سيكون الهجوم الإيرانيّ أكثر تدميراً وسيؤدي لسحق الكيان

نتنياهو يتوجّه إلى واشنطن: سنوافق على صفقة بشروطنا فقط

الاحتلال يعتقل رئيس تحرير شبكة معا ناصر اللحام ويمدد توقيفه حتى الخميس القادم

الجيش الإسرائيلي يبلغ حكومة نتنياهو باستحالة تحقيق هدفي حرب غزة معا..

غرفة العمليات الحكومية تؤكد جاهزيتها وتدعو لتعزيز التعاون وتوفير الموارد لدعم قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

20250524200655reup-2025-05-24t200429z_63368244_rc2ioeaqcuty_rtrmadp_3_israel-palestinians-hostages-protest.h-730x438

واشنطن بوست: “سلام” ترامب ونتنياهو في الشرق الأوسط يصطدم بأنقاض غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية

20250707034624

جنود يلتمسون: "عربات جدعون" غير قانونية لأن هدفها نقل وطرد سكان القطاع

20250702083109reup-2025-07-02t082857z_1070855450_rc27efal8t3h_rtrmadp_3_iran-nuclear-lawmaking.h-730x438

الرئيس الإيراني يتهم "إسرائيل" بمحاولة اغتياله (فيديو)

4-14-730x438

بلير ورجال أعمال إسرائيليون وشركة أمريكية يتصورون غزة ما بعد الحرب: إعادة توطين وخيالات عن ريفييرا

الجيش الإسرائيلي يبلغ حكومة نتنياهو باستحالة تحقيق هدفي حرب غزة معا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية