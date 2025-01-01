الرئيس الإيراني يتهم "إسرائيل" بمحاولة اغتياله (فيديو)

طهران/سما/

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بمحاولة اغتياله في ظل التوتر الذي تصاعد بين البلدين خلال الحرب الأخيرة في يونيو الماضي.

لقطة من لقاء مباشر للرئيس يزشكيان مع الصحفي الأمريكي كارلسون / مواقع التواصل الاجتماعي

أكد رئيس إيران أن طهران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات صادرة فقط من جانب إسرائيل.



وقال بزشكيان في مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "كما قلت مراراً: نحن لا نريد الحروب، ولا نسعى لامتلاك أسلحة نووية. أما هذه الصورة الزائفة وهذا التصور الخاطئ الراسخ في أذهان المسؤولين الأمريكيين وصناع القرار، فهو نتيجة مكائد شيطانية دبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنظام الإسرائيلي".

عدم الاستقرار ليس في مصلحة واشنطن

وأضاف بزشكيان: "صورة "إيران المسلحة" فرضتها إسرائيل على العالم، لكن طهران طالما دافعت عن السلام".

وقال: "أي تحول آخر في الصراع بالشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة".

لا عقبات أمام المستثمرين الأمريكيين

وتابع في سياق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية: "إيران لا تضع أي عقبات أمام دخول المستثمرين الأمريكيين، القيود مرتبطة فقط بالعقوبات الأمريكية".

واستدرك بالقول: "إيران لا ترى مشكلة في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة".