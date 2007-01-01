الصحة الفلسطينية : 105 شهداء و356 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

غزة / سما/

قالت وزارة الصحة بغزة ان 105 شهداء، منهم 1شهيد انتشال، و 356 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.



واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 57,523 شهيدا و 136,617 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

ولفتت ان حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (6,964 شهيدا، 24,576 اصابة).

ونوهت ان حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 7 شهداء، وأكثر من 74 اصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 758 شهيد وأكثر من 5,005 اصابة).