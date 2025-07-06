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مستعمرون يجددون اقتحام آبار "عين سامية" ومصلحة مياه القدس تحذر من تداعيات كارثية

الأحد 06 يوليو 2025 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يجددون اقتحام آبار "عين سامية" ومصلحة مياه القدس تحذر من تداعيات كارثية



رام الله/سما/

 جدّد المستعمرون، اليوم الأحد، اعتداءاتهم الخطيرة على مصادر المياه الفلسطينية في منطقة عين سامية شرق بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، باقتحامهم بئري رقم (2) و(3)، وتخريبهم كاميرات المراقبة المثبّتة على أسوار المحطات، إلى جانب تدمير بوابة إحدى المحطات وسرقتها.

وفي بيان صادر عنها، حذّرت مصلحة مياه محافظة القدس من التداعيات الكارثية لهذه الاعتداءات المتكررة، والتي تهدد بشكل مباشر استمرارية تزويد التجمعات السكانية بالمياه، مؤكدة أن هذا التصعيد يُعد خرقًا فاضحًا للقوانين الدولية التي تضمن حق الإنسان في الحصول على المياه.

وأوضحت المصلحة أن آبار "عين سامية" تُعد مصدرًا حيويًا وأساسيًا لعشرات التجمعات الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة، وأن أي مساس بها يعني حرمان آلاف المواطنين من حقهم الإنساني في المياه، خاصة في ظل الواقع المائي الصعب الذي تعيشه هذه المناطق.

كما أكدت أن طواقمها الفنية تواجه صعوبات متزايدة في الوصول إلى مواقع الآبار وصيانتها بسبب الاعتداءات المتواصلة من قبل المستعمرين، مما يؤدي إلى تعطيل عمليات الرقابة والصيانة الدورية، ويضاعف من حجم الأضرار التي تتعرض لها البنية التحتية المائية.

وحذرت المصلحة من أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، في ظل سلسلة طويلة من الانتهاكات المنظمة التي تستهدف "عين سامية"، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والجهات المعنية لحماية مصادر المياه الفلسطينية، ووضع حد لاستهداف المستعمرين الممنهج لهذه المنطقة الحيوية.

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