مصادر رسمية لبنانية: الرد على مقترح واشنطن يؤكد التزام الدولة بحصرية السلاح وانسحاب إسرائيل

بيروت/سما/

أشارت مصادر رسمية لبنانية إلى أن الجواب اللبناني على مقترح واشنطن يؤكد التزام الدولة بحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، ويطالب بضرورة وقف الاعتـداءات وانسحاب إسرائيل من النقاط الـ5.

وذكرت المصادر أن المبعوث الاميركي توم برّاك سيلتقي المسؤولين اللبنانيين وفي انتظار الجواب الأميركي ورد الفعل الإسرائيلي.

من جهته أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في تصريحات سابقة اليوم أن الطريق الى استعادة الدولة هو استكمال اتفاق الطائف وتصحيح ما تم تشويهه بالممارسة، وأنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف أنّ "الطريق الى استعادة الدولة هو استكمال اتفاق الطائف وتصحيح ما شُوّه بالممارسة ومن أهم النقاط التي لم تتحقق في الطائف هي اللامركزية الموسعة والإنماء المتوازن ومن دونه لا استقرار في البلد".

من جهته أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم في كلمة له اليوم الأحد أن الحزب سيستمر في المقاومة وسيواجه إسرائيل ولن يقبل بالتطبيع معها، في إعلان لموقف الحزب تجاه الورقة الأمريكية ومطلب تسليم السلاح.