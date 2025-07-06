كوريا الشمالية تنتقد "إسرائيل" بشدة..

بيونغيانغ/سما/

انتقدت كوريا الشمالية إسرائيل بشدة، وقالت إنها بحربها على قطاع غزة تجعل السلام العالمي ضحية لتحقيق أطماعها.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير لها بعنوان "إلى أين ستنتهي المأساة الدامية؟"، إنه من خلال الغارات الجوية التي تشنها على قطاع غزة، تقوم إسرائيل بتحديث سجلات القتل الجماعي يوميا.

وذكرت أن جرائم إسرائيل التي تسعى إلى جعل سلام الشرق الأوسط، بل سلام العالم كله، ضحية لتحقيق أطماعها التوسعية، لا يمكن مطلقا التسامح معها.

وأضافت أن عملية تطهير "حماس" قد تحولت بالفعل إلى القتل الجماعي للمدنيين وتدمير كامل لبيئة المعيشة وتهجير قسري لسكان غزة، بينما أصبحت قضية إطلاق سراح الرهائن مهمشة منذ زمن بعيد، مشيرة إلى أن الاستيلاء الكامل على قطاع غزة هو النتيجة الوحيدة التي تسعى إليها إسرائيل والقوى التي تقف وراءها كهدف نهائي.