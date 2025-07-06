رجل دين إيراني بارز يصدر فتوى ضد ترامب ونتنياهو

وبحسب القانون الإيراني، فإن من يصنف كمحارب لله قد يواجه عقوبات تصل إلى الإعدام أو الصلب أو بتر الأطراف أو النفي.

وقال مكارم في الفتوى: "أولئك الذين يهددون قيادة الأمة الإسلامية ووحدتها يجب اعتبارهم محاربين". واختتم الفتوى بدعاء طالبا الحماية من هؤلاء "الأعداء" والعودة السريعة للمهدي، وهو شخصية مسيانية في المذهب الشيعي.

من جانبه، أدان المعلق البريطاني الإيراني نيياك غورباني الفتوى، ووصفها بأنها تحريض على الإرهاب العالمي بدعم من الدولة. وكتب في منشور على حسابه في "إكس": "يجب على الغرب أن يدرك أن الجمهورية الإسلامية لا تستهدف شعبها فقط، بل تعد لعمليات عنف عالمية باسم الدين".

وجاءت هذه الفتوى بعد "حرب الـ12 يوما"، والتي تسببت فيها الضربات الأمريكية والإسرائيلية بأضرار كبيرة في المنشآت النووية الإيرانية. ففي 13 يونيو، استهدفت غارات إسرائيلية منشآت نووية وعسكرية إيرانية، مما أسفر عن مقتل علماء وقادة كبار. وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على مدن إسرائيلية، ثم دخلت الولايات المتحدة الصراع بعد أسبوع بضرب ثلاث مواقع نووية إيرانية.

وكان ترامب قد حذر سابقا من أن أي تخصيب إضافي لليورانيوم إلى مستويات صنع أسلحة سيثير ردا أمريكيا إضافيا، وذلك بعد هدنة قصيرة أنهت 12 يوما من الصراع العنيف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها رجال الدين الإيرانيون الفتاوى، فأشهر حالة كانت الفتوى التي صدرت في عام 1989 ضد الكاتب سلمان رشدي بعد نشر روايته "آيات شيطانية"، التي اعتبرها الكثير من المسلمين مسيئة.

وأجبرت تلك الفتوى رشدي على الاختباء، وأدت إلى مقتل مترجم ياباني للرواية، بالإضافة إلى هجمات متعددة على ناشري الكتاب. كما نجا رشدي من عدة محاولات اغتيال، بما في ذلك طعنه في ولاية نيويورك عام 2023، مما أدى إلى فقدانه إحدى عينيه.