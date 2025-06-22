استمرار هدم المنازل في قرية السر بالنقب

النقب/سما/

تواصلت، أمس السبت، عمليات الهدم الذاتية في قرية السر مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، تنفيذا لأوامر الهدم التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية بحق 27 منزلا تعود لعائلتي ابن مرعي وأبو رمشة.

وقال مدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، سليمان الهواشلة، لـ"عرب ٤٨" إن "عمليات الهدم الذاتية جاءت كإجراء أقل ضررا بالنسبة للأهالي من هدمها بالقوة من قِبل السلطات الإسرائيلية، وهذا بعد صدور أوامر بهدم المنازل".



وتابع أنه "مع هدم السلطات أكثر من 16 منزلا في قرية السر التي يسكنها نحو 1500 مواطنا، خلال أيار/ مايو الماضي، كان هناك بعض التفاهمات لوقف عمليات الهدم مؤقتا، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق".

وختم الهواشلة حديثه بالقول إنه "مساء اليوم، سنعقد اجتماعا مع أهالي السر للتباحث في آخر التطورات، حيث باتت عمليات الهدم أمرا مكررا بشكل يومي في النقب، وعشرات الآلاف يعانون من سياسة الحكومة التصعيدية".