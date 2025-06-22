  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقرير: 296 انتهاكا إسرائيليا بحق الفلسطينيين في يونيو بمحافظة سلفيت

الأحد 06 يوليو 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: 296 انتهاكا إسرائيليا بحق الفلسطينيين في يونيو بمحافظة سلفيت



سلفيت/سما/

وثق تقرير رسمي فلسطيني ارتكاب الجيش الإسرائيلي 296 انتهاكاً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدات وقرى محافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، خلال يونيو/ حزيران الفائت.

وأوضح التقرير، الذي نشرته محافظة سلفيت، الأحد، أن من بين الانتهاكات، 73 عملية اقتحام نفذها الجيش الإسرائيلي، ونصب 32 حاجزا عسكريا، ودهْمُ 64 منزلا ومنشأة.

ونقل البيان عن محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، قوله إن مؤسسة المحافظة رصدت خلال يونيو 2025 “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 296 انتهاكًا بحق المواطنين وممتلكاتهم في بلدات وقرى المحافظة”.

وأوضح التقرير أنه تم رصد “أكثر من 31 عملية إغلاق لمداخل عدة بلدات في سلفيت، بالبوابات الحديدية وبشكل متكرر، تحت حجج واهية”.

وبيّن أن عدد المعتقلين في يونيو الماضي “زاد عن 41 معتقلا، أفرج عن جزء منهم، إضافة إلى 5 اعتداءات نفذها الجيش على المواطنين وممتلكاتهم”.

ولفت التقرير إلى أن “الاحتلال استولى على 4 آليات بحجة العمل بمناطق مصنفة ج”.


وأشار إلى أن “الهدف من هذه الممارسات هو منع المواطنين من الوصول والعمل بأراضيهم، وبالتالي توسعة وإقامة مستوطناته عليها”.

ولفت إلى “تجريف ما يقارب 30 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي المواطنين في سلفيت وبلدتي ياسوف ودير بلوط، لصالح توسعة المستوطنات، وتوزيع 8 إخطارات بوقف العمل والبناء”.

ووثّق تقرير المحافظة “23 اعتداء نفذها مستوطنون ضد المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية حيث شملت هذه الانتهاكات تخريب الأراضي الزراعية، وإحراق ممتلكات، ورشق المركبات بالحجارة”.

كما رصد “5 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، واقتلاع وتكسير 150 شجرة زيتون من أراضي بلدتي سرطة ودير بلوط”.

الأكثر قراءة اليوم

شركة أمريكية متورطة في خطة لإعادة توطين نحو نصف مليون فلسطيني خارج قطاع غزة ضمن مشروع المساعدات

"الكابينيت" الاسرائيلي يُصادق على خطة إنشاء مناطق مُخصصة لتقديم المساعدات في غزة

العشائر تنفي بشدة..صحيفة أمريكية تزعم : عائلات وشخصيات فلسطينية تقترح إقامة "إمارة الخليل" تعترف بإسرائيل

مضمون ردّ حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزّة

معاريف: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل

مصر والولايات المتحدة تبحثان عقد اجتماعات بين حماس و"إسرائيل"

الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة الأحد

الأخبار الرئيسية

20250706012940

تقديرات إسرائيلية: لن يعلن عن صفقة بالدوحة أو خلال لقاء ترامب ونتنياهو

20250706112424

سموتريتش يتهم الجيش بـ"الفشل"... وزامير: "أنت تضعف الجنود"

686a1c884c59b730ae4a98ca

"القوات الشعبية" تتوعد "حماس" باستئصالها من غزة والفصائل ترد:"دمكم مهدور"

20250622182804reup-2025-06-22t182607z_245785614_rc2n7fafi464_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

أوبزيرفر: إدارة ترامب موّلت “غزة الإنسانية” دون مراعاة القواعد المطلوبة في الدعم الخارجي

20250625161904afpp-afp_63rp8z8.h-730x438

فايننشال تايمز: وسط انشغال العالم بغزة.. المستوطنون يخوضون حربًا “هادئة” لتهجير مجتمعات الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية