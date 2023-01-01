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الصحة الفلسطينية:ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 57.418 شهيد

الأحد 06 يوليو 2025 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية:ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 57.418 شهيد



غزة /سما/

أعلنت الصحة الفلسطينية يوم الأحد، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57.418 شهيدا، 136.261 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أن من بين الحصيلة 6,860 شهيدا، و24,220 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغت 8 شهداء، وأكثر من 40 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 751 شهيدا وأكثر من 4,931 إصابة.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 80 شهيدا، و304 إصابات خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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