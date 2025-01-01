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الكشف عن محاولة حماس التسلل إلى قاعدة الموساد ووحدة الاستخبارات العسكرية 8200..

الأحد 06 يوليو 2025 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن محاولة حماس التسلل إلى قاعدة الموساد ووحدة الاستخبارات العسكرية 8200..



القدس المحتلة/سما/

كشف تقرير اسرائيلي أن حركة حماس حاولت التسلل إلى مقر جهاز الموساد ووحدة تابعة للاستخبارات العسكرية 8002 في تل ابيب وذلك بعد ثلاثة أشهر من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

فقد حاولت حماس التسلل إلى القاعدة 8200 من خلال مناقصة لخدمات التنظيف نشرت عبر الإنترنت، حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم.

بحسب التقرير فقد تم الكشف عن التفاصيل بعد نشاط للجيش الإسرائيلي في غزة، تم خلاله ضبط جهاز تقني (AMM) يحتوي على معلومات حول محاولات حماس الوصول إلى القاعدة من خلال ذلك العطاء.

وبعد اكتشاف الأمر، تم إيقاف المناقصة على الفور، وأصدر الجيش الإسرائيلي أمراً صارماً لجميع الوحدات بالالتزام الصارم بالإجراءات الخاصة بنشر معلومات الجيش على شبكة الإنترنت المفتوحة، من أجل منع محاولات مماثلة في المستقبل.

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