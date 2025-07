احتجاجات حاشدة في مدن أميركية رفضا للإبادة في غزة

وكالات - سما-

شهدت عدة مدن أميركية مظاهرات واسعة رفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، تحت شعار "Pro-Palestine Protests Near You: Stop the Gaza Genocide".

ندد المشاركون في المظاهرات، بتصاعد الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي وصفوها بأنها "إبادة جماعية تنفذ بأسلحة أميركية وتمول من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين".

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "طفل يُقتل كل 40 دقيقة" في إشارة إلى حجم المجازر المتواصلة التي تستهدف المدنيين خاصة النساء والأطفال.

المسيرات والاعتصامات شملت مدن سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وشيكاغو بولاية الينوي، وحي مانهاتن بولاية نيويورك، حيث دعا المنظمون إلى فرض حظر فوري على تصدير السلاح إلى إسرائيل، ووقف المساعدات العسكرية التي تُستخدم في ضرب المستشفيات والمخيمات.