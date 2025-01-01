  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ارتفاع حصيلة قتلى "فيضانات تكساس" إلى 43 بينهم 15 طفلا

الأحد 06 يوليو 2025 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة قتلى "فيضانات تكساس" إلى 43 بينهم 15 طفلا



وكالات / سما/

أعلن مسؤولون في ولاية تكساس أن حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت مقاطعة كير ارتفعت إلى 43 قتيلا، بينهم 15 طفلا، في واحدة من أسوأ الكوارث في الولاية، خلال السنوات الأخيرة.

وقال عمدة مقاطعة كير، لاري ليثا، في مؤتمر صحفي، إن من بين القتلى 28 بالغا و15 طفلا، مع استمرار جهود التعرف على الضحايا والتواصل مع ذويهم.

ولا تزال فرق الإنقاذ والسلطات المحلية في حالة تأهب قصوى في ظل تحذيرات من هطول مزيد من الأمطار، ما قد يزيد من تعقيد الأوضاع في المناطق المتضررة.

جاء ذلك في أعقاب عاصفة قوية أدت إلى هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها نحو 15 بوصة (38 سم)، لا سيما في المناطق المحيطة بنهر غوادالوبي، على بعد نحو 137 كيلومترا شمال غرب مدينة سان أنطونيو.

وأفاد المسؤولون، بأن مياه الفيضانات ارتفعت بمقدار 8 أمتار خلال 45 دقيقة فقط قبيل فجر الجمعة، ما أدى إلى جرف منازل ومركبات وممتلكات على نطاق واسع، وسط حالة من الذعر بين الأهالي والمصطافين، وسط استمرار عمليات التمشيط على ضفاف الأنهار المغمورة بالمياه، والمليئة بالأشجار والصخور المتشابكة.

ولا يزال خطر الفيضانات قائما، إذ تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على المجتمعات الواقعة خارج سان أنطونيو، في وقت تحذر فيه الجهات المختصة من إمكانية تجدد الفيضانات المفاجئة، وتدعو السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة والبقاء في أماكن آمنة.

الأكثر قراءة اليوم

أسعار العملات في فلسطين

مضمون ردّ حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزّة

شركة أمريكية متورطة في خطة لإعادة توطين نحو نصف مليون فلسطيني خارج قطاع غزة ضمن مشروع المساعدات

معاريف: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل

“صفقة أسلحة لسلاح الجو المصري ترعب إسرائيل”.. تل أبيب تحاول عرقلة وصول سلاح خطير للقاهرة

مصر والولايات المتحدة تبحثان عقد اجتماعات بين حماس و"إسرائيل"

الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة الأحد

الأخبار الرئيسية

"الكابينيت" الاسرائيلي يُصادق على خطة إنشاء مناطق مُخصصة لتقديم المساعدات في غزة

تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى على وقع الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

68699510423604041b27b480

معاريف: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل

686995264c59b7392b1abe87

مكتب نتنياهو: تعديلات حماس على مقترح وقف إطلاق النار غير مقبولة

68698c5042360405983a5edc

كبير المفاوضين في "إسرائيل": يمكن إغلاق جميع الخلافات في الصفقة مع حماس خلال 4 أيام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية