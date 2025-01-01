ارتفاع حصيلة قتلى "فيضانات تكساس" إلى 43 بينهم 15 طفلا

وكالات / سما/

أعلن مسؤولون في ولاية تكساس أن حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت مقاطعة كير ارتفعت إلى 43 قتيلا، بينهم 15 طفلا، في واحدة من أسوأ الكوارث في الولاية، خلال السنوات الأخيرة.

وقال عمدة مقاطعة كير، لاري ليثا، في مؤتمر صحفي، إن من بين القتلى 28 بالغا و15 طفلا، مع استمرار جهود التعرف على الضحايا والتواصل مع ذويهم.

ولا تزال فرق الإنقاذ والسلطات المحلية في حالة تأهب قصوى في ظل تحذيرات من هطول مزيد من الأمطار، ما قد يزيد من تعقيد الأوضاع في المناطق المتضررة.

جاء ذلك في أعقاب عاصفة قوية أدت إلى هطول أمطار غزيرة بلغ منسوبها نحو 15 بوصة (38 سم)، لا سيما في المناطق المحيطة بنهر غوادالوبي، على بعد نحو 137 كيلومترا شمال غرب مدينة سان أنطونيو.

وأفاد المسؤولون، بأن مياه الفيضانات ارتفعت بمقدار 8 أمتار خلال 45 دقيقة فقط قبيل فجر الجمعة، ما أدى إلى جرف منازل ومركبات وممتلكات على نطاق واسع، وسط حالة من الذعر بين الأهالي والمصطافين، وسط استمرار عمليات التمشيط على ضفاف الأنهار المغمورة بالمياه، والمليئة بالأشجار والصخور المتشابكة.

ولا يزال خطر الفيضانات قائما، إذ تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول على المجتمعات الواقعة خارج سان أنطونيو، في وقت تحذر فيه الجهات المختصة من إمكانية تجدد الفيضانات المفاجئة، وتدعو السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة والبقاء في أماكن آمنة.