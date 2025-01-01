تظاهرة في هولندا ضد شركة تصدر قطع غيار مقاتلات "إف-35" لإسرائيل

لاهاي/وكالات/

شهدت مدينة بابندريخت الهولندية، السبت، تظاهرة احتجاجية ضد قيام شركة "جي كي ان فوكر" بتصدير قطع غيار لطائرات "إف – 35"؛ المقاتلة الشبحية متعددة المهام، لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وسار المتظاهرون، وبينهم هولنديون، من ساحة "ماركت" الشهيرة وصولًا إلى مصنع شركة "جي كي إن فوكر" والمقر الرئيس لشركة "جي كي إن أيروسبيس".

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كُتب عليها "كلنا فلسطينيون، اقطعوا جميع العلاقات مع دولة الفصل العنصري إسرائيل"، في تعبير عن رفضهم لتصدير الأسلحة أو أي دعم عسكري لإسرائيل.

وفي بيان جرى تلاوته باسم المحتجين، جرى التذكير بأن المحكمة الهولندية قررت العام الماضي وقف تصدير قطع غيار طائرات "إف – 35" إلى إسرائيل، بعد أن خلصت إلى أنها تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وأكد البيان أن شركة "جي كي إن فوكر" تواصل تصدير قطع الغيار المشار إليها إلى إسرائيل عبر وسائل غير مباشرة، رغم قرار القضاء الهولندي، ما يجعلها شريكًا في الجرائم التي تُرتكب في غزة، ويسهم في استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزّة.