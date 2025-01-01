فتح" تفوز في انتخابات مجلس نقابة المحامين

رام الله/سما/

فازت قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في انتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين للدورة الانتخابية (2025- 2028)، والتي جرت يوم أمس، وحصلت على 8 مقاعد من أصل 9، بعد فرز الأصوات، والتي انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين عن انتهاء عملية فرز الأصوات، واستكمال الإجراءات الرسمية المعتمدة، والنتائج النهائية لانتخابات مجلس النقابة للدورة الحالية، وسط أجواء مهنية منظمة ومسؤولة.

وأكدت أن العملية الانتخابية قد جرت وفق الأصول والإجراءات، وبما يعزز ثقة الهيئة العامة بمؤسساتها النقابية ومساراتها الديمقراطية.

وقد أسفرت النتائج عن فوز الزملاء التالية أسماؤهم بعضوية مجلس النقابة (مرتّبين حسب عدد الأصوات):

1. المحامي فادي حاتم عباس

2. المحامي امجد عثمان اسماعيل الشلة

3. المحامي فراس فريد جميل عقل

4. المحامي احمد محمود احمد العصا

5. المحامي مالك حسن فهد سليمان العوري

6. المحامي سائد توفيق عطا العويوي

7.المحامي انس محمد موسى المشني /الكسواني

8. المحامي علاء الدين عمر محمد سمار

9. المحامي عمر عبد الكريم فايز سعد

وتنتهز لجنة الانتخابات هذه المناسبة لتُشيد بروح الالتزام التي تحلى بها الزميلات والزملاء من أعضاء الهيئة العامة، وبالمشاركة الواسعة التي عكست عمق الانتماء للنقابة وحرصهم على تعزيز العمل النقابي الحر والمستقل.

كما عبّرت اللجنة عن تقديرها العالي لجهود المحامين العاملين في اللجان في مراكز الاقتراع والفرز، والذي تفانوا بالعمل حتى ساعات الفجر من اجل اكمال مهامهم، وانجاح هذا الحدث النقابي، بما يليق بمكانة نقابة المحامين وتقاليدها المهنية الراسخة، والشكر موصول لموظفي النقابة الذين كانوا سندا للجنة الانتخابات المركزية واللجان الانتخابية، وكانت لهم بصمة واضحة في انجاز هذا الاستحقاق واخراجه بصورة لائقة.