تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى على وقع الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 111 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 79 شهيدا منذ فجر السبت في مختلف مناطق القطاع.

غزة والشمال

وقصف جيش الاحتلال منزلا وخيمة يؤويان نازحين بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة ما اسفر عن استشهاد أكثر من ١٢ مواطنا وعشرات المصابين وعرف من بين الشهداء:لانا ابو نحل، ليان ضياء ابو نحل ، رشا ضياء ابو نحل ، هدى ابو شكيان ،سجود ابو شكيان ، ربيع سحويل ،لمار ربيع سحويل، سيدرا الحوراني ، دينا جرادة ، نور نويجع ، ام احمد ابو شكيان وأسرتها اضافة لوجود اعداد من المواطنين تحت الأنقاض.

واصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في محيط مسجد حمزة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

ومساء السبت استشهد ثلاثة مواطنين بقصف شقة سكنية قرب مقر الإسعاف والطواريء بحي الرمال بمدينة غزة.

وكان خمسة مواطنين من عائلة نصر الله استشهدوا في قصف على حي الزيتون فيما ارتقى شهيدان وأكثر من ١٥ مصابا باستهداف طائرات الاحتلال لمحطة تحلية مياه وهما محمد هنا ويوسف الجوجو.

وارتقى اربعة شهداء بقصف مجموعة من المواطنين في جباليا البلد.

وظلت الانفجارات تهز غزة والشمال نتيجة تدمير منازل شرق غزة وشرق جباليا.

وسط القطاع

ومساء السبت ارتقى ثمانية شهداء إثر القصف الإسرائيلي على مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة وهم مجدي كفينة ، الشيخ سليم حماد، الطفل إسماعيل العبيد ، الطفل علي محمد مشمش ، الطفل رزق حسام فرج ،الطفل محمد حسام فرج ، الطفل معا حسام فرج وعلي أحمد السردي

واستشهد ستة ومصابون في قصف اسرائيلي لتجمع للمواطنين بدير البدن وهم وليد زقوت ونجله خالد والشقيقان خالد وعبد الله محمد ابو داوود ، علي سلمان العطارية وماجد عبد القادر حشيش.

جنوب قطاع غزة

وواصلت إسرائيل استهداف خيام النازحين بخان يونس.

ووصل مجمع ناصر الطبي خمسة شهداء وأصابتين من عائلة ابو الخير جراء استهداف خميتهم غرب خانيونس وهم الشهيد الاب فهد محمد ابو الخير ، الشهيدة مها سعيد ابو الخير واولادهم يزن ، مهند ومحمد فهد ابو الخير.

كما استشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام لعائلتي الشريف وفرحات في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عرف منهم:أسماء صيام، مسك محمد الشريف وجهاد محمد أبو حشيش.

وكان ٣٤ مواطنا ارتقوا في جنوب القطاع بينهم تسعة قرب مركز المساعدات الأمريكي شمال رفح وثمانية شهداء جرى انتشالهم من مناطق متفرقة وفي قصف الخيام .

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٧٠ شهيدا ، و ٣٣٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٧٣٣٨ شهيدا و١٣٥٩٥٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦٧٨٠ شهيد ٢٣٩١٦ اصابة).

واستشهد ٢٣ مواطنا واصيب ٥٤ من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٧٤٣ شهيدا و ٤٨٩١ اصابة.