  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى على وقع الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الأحد 06 يوليو 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى على وقع الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 111 لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 79 شهيدا منذ فجر السبت في مختلف مناطق القطاع.

غزة والشمال

وقصف جيش الاحتلال منزلا وخيمة يؤويان نازحين بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة ما اسفر عن استشهاد أكثر من ١٢ مواطنا وعشرات المصابين وعرف من بين الشهداء:لانا ابو نحل، ليان ضياء ابو نحل ، رشا ضياء ابو نحل ، هدى ابو شكيان ،سجود ابو شكيان ، ربيع سحويل ،لمار ربيع سحويل، سيدرا الحوراني ، دينا جرادة ، نور نويجع ، ام احمد ابو شكيان وأسرتها اضافة لوجود اعداد من المواطنين تحت الأنقاض.

واصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في محيط مسجد حمزة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

ومساء السبت استشهد ثلاثة مواطنين بقصف شقة سكنية قرب مقر الإسعاف والطواريء بحي الرمال بمدينة غزة.

وكان خمسة مواطنين من عائلة نصر الله استشهدوا في قصف على حي الزيتون فيما ارتقى شهيدان وأكثر من ١٥ مصابا باستهداف طائرات الاحتلال لمحطة تحلية مياه وهما محمد هنا ويوسف الجوجو.

وارتقى اربعة شهداء بقصف مجموعة من المواطنين في جباليا البلد.
وظلت الانفجارات تهز غزة والشمال نتيجة تدمير منازل شرق غزة وشرق جباليا.

وسط القطاع
ومساء السبت ارتقى ثمانية شهداء إثر القصف الإسرائيلي على مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة وهم مجدي كفينة ، الشيخ سليم حماد، الطفل إسماعيل العبيد ، الطفل علي محمد مشمش ، الطفل رزق حسام فرج ،الطفل محمد حسام فرج ، الطفل معا حسام فرج وعلي أحمد السردي

واستشهد ستة ومصابون في قصف اسرائيلي لتجمع للمواطنين بدير البدن وهم وليد زقوت ونجله خالد والشقيقان خالد وعبد الله محمد ابو داوود ، علي سلمان العطارية وماجد عبد القادر حشيش.

جنوب قطاع غزة

وواصلت إسرائيل استهداف خيام النازحين بخان يونس.

ووصل مجمع ناصر الطبي خمسة شهداء وأصابتين من عائلة ابو الخير جراء استهداف خميتهم غرب خانيونس وهم الشهيد الاب فهد محمد ابو الخير ، الشهيدة مها سعيد ابو الخير واولادهم يزن ، مهند ومحمد فهد ابو الخير.

كما استشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام لعائلتي الشريف وفرحات في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عرف منهم:أسماء صيام، مسك محمد الشريف وجهاد محمد أبو حشيش.
وكان ٣٤ مواطنا ارتقوا في جنوب القطاع بينهم تسعة قرب مركز المساعدات الأمريكي شمال رفح وثمانية شهداء جرى انتشالهم من مناطق متفرقة وفي قصف الخيام .

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٧٠ شهيدا ، و ٣٣٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٧٣٣٨ شهيدا و١٣٥٩٥٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦٧٨٠ شهيد ٢٣٩١٦ اصابة).

واستشهد ٢٣ مواطنا واصيب ٥٤ من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٧٤٣ شهيدا و ٤٨٩١ اصابة.

الأكثر قراءة اليوم

أسعار العملات في فلسطين

مضمون ردّ حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزّة

شركة أمريكية متورطة في خطة لإعادة توطين نحو نصف مليون فلسطيني خارج قطاع غزة ضمن مشروع المساعدات

معاريف: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل

“صفقة أسلحة لسلاح الجو المصري ترعب إسرائيل”.. تل أبيب تحاول عرقلة وصول سلاح خطير للقاهرة

مصر والولايات المتحدة تبحثان عقد اجتماعات بين حماس و"إسرائيل"

الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة الأحد

الأخبار الرئيسية

"الكابينيت" الاسرائيلي يُصادق على خطة إنشاء مناطق مُخصصة لتقديم المساعدات في غزة

68699510423604041b27b480

معاريف: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل

686995264c59b7392b1abe87

مكتب نتنياهو: تعديلات حماس على مقترح وقف إطلاق النار غير مقبولة

68698c5042360405983a5edc

كبير المفاوضين في "إسرائيل": يمكن إغلاق جميع الخلافات في الصفقة مع حماس خلال 4 أيام

68698274423604038f59cf2d

بن غفير: الطريق الوحيد للحسم واستعادة الأسرى بأمان هو احتلال قطاع غزة ووقف المساعدات وتشجيع الهجرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية