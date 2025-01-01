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تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الأحد 06 يوليو 2025 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة



غزة/سما/

كشفت وثيقة إطار التفاوض عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، والذي يمتد لـ60 يوما ويشمل عمليات تبادل للأسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي.


وفي ما يلي أبرز البنود:

وقف إطلاق النار المؤقت
توقف كامل للعمليات العسكرية الهجومية من كلا الطرفين لمدة 60 يوما.

ضمانات أمريكية لالتزام إسرائيل بالهدنة، مع توقف يومي للطيران العسكري لمدة 10-12 ساعة.

تبادل الأسرى:
الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 متوفين وفق جدول زمني محدد:

8 أحياء في اليوم الأول.

5 جثث في اليوم السابع.

5 جثث في اليوم الثلاثين.

أسير واحد حي في اليوم الخمسين.

8 جثث في اليوم الستين.

مقابل ذلك، تُفرج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه، دون "مظاهر احتفالية".

المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وإعادة الانتشار العسكري الإسرائيلي
فتح معبر رفح للمسافرين والتجارة.

إدخال مساعدات عاجلة تشمل إصلاح البنية التحتية (المياه، الكهرباء، المستشفيات).

توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.

انسحاب تدريجي من شمال وغزة الجنوبية إلى مواقع محددة، مرتبط بجدول إطلاق الأسرى.

المفاوضات نحو هدنة دائمة
بدء مفاوضات فورية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، تشمل:

ترتيبات أمنية طويلة الأمد.

مستقبل غزة ("اليوم التالي").

التزام الضامنين (الولايات المتحدة، مصر، قطر) بضمان تنفيذ الاتفاق.

دور أمريكي مركزي
الرئيس ترامب يشرف شخصيا على تنفيذ الاتفاق.

السفير الأمريكي ستيف ويتكوف يرأس المفاوضات الميدانية.

تحذيرات وتحديات

الوثيقة تشترط تقديم حماس "دليل حياة" عن الأسرى المتبقين في اليوم العاشر.

في حال فشل المفاوضات خلال 60 يوما، قد يُمدد وقف إطلاق النار مؤقتا.

تحذيرات من تعقيدات محتملة، خاصة مع استمرار الخلافات حول مستقبل غزة والترتيبات الأمنية.

يأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التصعيد العسكري في غزة، الذي خلف آلاف الضحايا وأزمة إنسانية كارثية، وسط جهود دولية متواصلة لاحتواء الأزمة.

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