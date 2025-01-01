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ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي

الأحد 06 يوليو 2025 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي



واشنطن/سما/

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن تأسيس حزب سياسي له على خلفية خلافاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وكتب ماسك في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت: "أنتم تريدون حزبا سياسيا جديدا وستحصلون عليه!".

وتابع: "عندما يصل الأمر إلى إفلاس بلادنا جراء إهدار المال والارتشاء، نحن نعيش مع نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية. اليوم تم تشكيل "حزب أمريكا" لإعادة الحرية إليكم".


وكان ماسك قد أعلن عن عزمه تأسيس حزب سياسي جديد في أواخر يونيو الماضي، معبرا عن معارضته للقانون الجديد حول الإنفاق الحكومي والضرائب، الذي طرحته إدارة ترامب، والذي وصفه الرئيس الأمريكي بـ "الضخم والجميل".

ويهدف مشروع القانون إلى خفض الإنفاق وتقليص عجز الميزانية والدين الحكومي، لكن عددا من الخبراء والمسؤولين والمشرعين قد أعربوا عن مخاوفهم من أنه سيؤدي إلى نتائج عكسية، أي زيادة عجز الميزانية والديون.

ورفض ترامب انتقادات ماسك لمشروع القانون، ورجح أن يضطر ماسك إلى العودة إلى جنوب إفريقيا حيث مسقط رأسه، في غياب الدعم المالي من الحكومة.

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